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Ιδιαίτερη προσοχή κατά την αγορά σχολικών ειδών για τα παιδιά τους συστήνει στους καταναλωτές και κυρίως στους γονείς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προειδοποιώντας ότι ορισμένα προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα σημειώνει ότι προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά και καλεί τους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τα σχολικά είδη που αγοράζουν.

Όπως αναφέρει, πλαστικά σχολικά είδη ενδέχεται να περιέχουν φθαλικές ενώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πολύ τοξικές για την αναπαραγωγή, καθώς και κάδμιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως καρκινογόνο.

Παράλληλα, δερμάτινα είδη ρουχισμού ή υπόδησης μπορεί να περιέχουν εξασθενές χρώμιο ή Φουμαρικό Διμεθύλιο (DMF), ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει ακόμη ότι σε προϊόντα όπως κόλλες τύπου superglue, μαρκαδόροι, διορθωτικά υγρά και χρωματιστά μελάνια ή μπογιές έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να περιέχονται οργανικοί διαλύτες, όπως βενζόλιο, χλωροφόρμιο ή τολουόλιο.

Οι συγκεκριμένες ουσίες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Τονίζεται επίσης ότι σχολικά είδη τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα, για παράδειγμα ως εύφλεκτα, ερεθιστικά ή επιβλαβή, πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση επικινδυνότητας στην ελληνική γλώσσα.

Το Τμήμα παραθέτει ενδεικτικά παραδείγματα μη συμμορφούμενων προϊόντων που έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή ή ευρωπαϊκή αγορά και έχουν καταχωριστεί στο ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate.

ΚΥΠΕ