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Δεν θα πραγματοποιηθούν αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο Οργανισμός καλεί το κοινό να προγραμματίσει την επίσκεψή του για αιμοληψία σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΟΚΥπΥ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.