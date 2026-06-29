Σε αεροδιακομιδή ασθενούς ανταποκρίθηκε σήμερα το απόγευμα το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πρόκειται για 67χρονο πρόσωπο βελγικής καταγωγής ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, στις 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:20, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς ηλικίας 67 ετών, Βέλγικης καταγωγής, από επιβατικό πλοίο το οποίο έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 110 ΝΜ Βορειοδυτικά Πάφου.

Για την εκτέλεση της αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 18:50 για περαιτέρω νοσηλεία.