Για προσχέδιο που προβλέπει «πολύ χαλαρή ομοσπονδιακή δομή» στην Κύπρο κάνει λόγο η τουρκική εφημερίδα Yeni Akit, επικαλούμενη μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες που αποδίδονται σε έγγραφο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι εξετάζεται η επιστροφή των Βαρωσίων, της Μόρφου και τμημάτων της Μεσαορίας στην ελληνοκυπριακή πλευρά, με αντάλλαγμα ανοίγματα προς τους Τουρκοκύπριους σε θέματα απευθείας εμπορίου, πτήσεων και διεθνών επαφών.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Σύστημα Εγγυήσεων του 1960 θα αντικατασταθεί από μηχανισμό τύπου ΝΑΤΟ, με συμμετοχή δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Βρετανία, ενώ θα αρχίσει σταδιακή αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου δύο έως τριών ετών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι τίθεται ζήτημα αποχώρησης αριθμού Τούρκων υπηκόων από τα κατεχόμενα και στενότερης σύνδεσης της λύσης του Κυπριακού με τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο πρώην σύμβουλος του Ραούφ Ντενκτάς, Σαμπαχατίν Ισμαήλ, υποστήριξε ότι οι φερόμενες πρόνοιες παραπέμπουν στο Σχέδιο Ανάν, αλλά είναι δυσμενέστερες για την τουρκοκυπριακή πλευρά στο ζήτημα των εγγυήσεων.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια λύση θα οδηγούσε σταδιακά στην αποδυνάμωση των δεσμών της Τουρκίας με την Κύπρο και στον περιορισμό της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ