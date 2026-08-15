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Τον πολυσυζητημένο γάμο τους, πραγματοποίησαν στην έπαυλή τους αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, παρουσία μόνο τεσσάρων καλεσμένων και των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail μάρτυρες στην τελετή ήταν η αδελφή της Χεορχίνα, Ιβάνα, ο επί χρόνια φίλος του Κριστιάνο, Μιγκέλ Παϊσάο, και ένα ζευγάρι από την Ισπανία, ο Χοσέ Ροντρίγκες Σανγκίλ και η σύζυγός του Μόνικα Γκονσάλες Μαρτίνεθ.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα το ζευγάρι που παντρεύτηκε ακριβώς έναν χρόνο μετά την ημέρα που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του, αποφάσισε να διατηρήσει χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε πριν από τον γάμο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το προγαμιαίο συμβόλαιο για να καθορίσουν το καθεστώς των περιουσιακών τους στοιχείων υπεγράφη σε συμβολαιογραφείο στη Λισαβόνα στις 10 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την τελετή.

Σε αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου που εξασφάλισε η πορτογαλική εφημερίδα Jornal de Notícias αναφέρεται ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη του Κριστιάνο, στην περιοχή Κίντα ντα Μαρίνα.

Το αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ

Στο έγγραφο του γάμου αναγράφονταν το πλήρες όνομα του Κριστιάνο και η ηλικία του, 41 ετών, καθώς και ο τόπος γέννησής του και τα ονόματα των γονιών του, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος πατέρα του, Ζοσέ Ντίνις.

Τα ίδια στοιχεία αναγράφονταν και για την 32χρονη Τζορτζίνα, η οποία γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, και αναφερόταν με το πλήρες όνομα Τζορτζίνα Λουίζα Ροντρίγκες Ερνάντες. Και οι δύο θα διατηρήσουν τα ονόματα που είχαν πριν από τον γάμο.

Το πιστοποιητικό γάμου καταχωρίστηκε με αριθμό 1.493 αλλά φαίνεται να καταγράφηκε στο Ληξιαρχείο της Πόρτο αντί για το Κασκάις, που είναι ο δήμος όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

protothema.gr