Την πρώτη συνεδρία με τα μέλη του Συμβουλίου Επιστημόνων «ΜΗΤΙΣ», της νέας δεξαμενής σκέψης της κυβέρνησης, πραγματοποίησε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η «ΜΗΤΙΣ» έχει ως αποστολή την ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της στρατηγικής ανάλυσης και της μακροπρόθεσμης σκέψης στο πλαίσιο της διακυβέρνησης.

Στη συνάντηση, καλωσορίζοντας τα μέλη του Συμβουλίου, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον συνδυασμό ευκαιριών και προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές πιέσεις αναδιαμορφώνουν την ευρύτερη περιοχή, η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται με άμεσες επιπτώσεις στο νερό και την ενέργεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταβάλλει βαθιά την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε διατομεακή δύναμη με επιρροή σε τομείς που εκτείνονται από την υγεία μέχρι την εθνική ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας, υπογράμμισε ότι «η ενσωμάτωση της επιστημονικής σκέψης στη χάραξη πολιτικής δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα. Αυτή ακριβώς την αναγκαιότητα έρχεται να υπηρετήσει η σύσταση του Συμβουλίου Επιστημόνων ΜΗΤΙΣ στην Προεδρία της Δημοκρατίας».

Τόνισε, επίσης, ότι μέσα από το Συμβούλιο ΜΗΤΙΣ, η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά έναν μηχανισμό που θα ενισχύει την ικανότητα του κράτους να σχεδιάζει έγκαιρα, να προλαμβάνει κινδύνους, να αξιοποιεί ευκαιρίες και να διαμορφώνει πολιτικές με επιστημονική τεκμηρίωση, θεσμική συνέχεια και στρατηγικό ορίζοντα.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική, η σημερινή εναρκτήρια συνεδρία σηματοδοτεί την ενεργοποίηση ενός νέου θεσμικού εργαλείου, μέσα από το οποίο η Κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία διακεκριμένων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους, σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την πορεία και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Επιστημόνων ΜΗΤΙΣ συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τη Μαρίνα Θεοδότου, τον Max Nikias, τον Θεόδωρο Ευγενίου, την Παναγιώτα Κενδέου, τον Λοΐζο Λοΐζου, τον Γιώργο Μπούστρα, τον Ανδρέα Θεοφάνους, τον Dragan Savic, τον Χαράλαμπο Κωνσταντίνου και τον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, ο οποίος συμμετέχει ως ex officio μέλος υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

“Το έργο των μελών του Συμβουλίου θα επικεντρωθεί σε κρίσιμες θεματικές που επηρεάζουν άμεσα το παρόν και το μέλλον της χώρας, όπως η κλιματική αλλαγή, το νερό, η ενέργεια, οι θεσμοί, η άμυνα, η ψηφιακή μετάβαση, η παιδεία, η υγεία, οι φυσικές καταστροφές και η οικονομία”, αναφέρει η Υφυπουργός.

Προσθέτει ότι αποστολή του Συμβουλίου είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής προνοητικότητας, strategic foresight, μιας σύγχρονης διεθνούς πρακτικής που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να ανιχνεύουν έγκαιρα τάσεις, κινδύνους και ευκαιρίες, να σχεδιάζουν με ορίζοντα μέλλοντος και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Τη διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου ΜΗΤΙΣ έχει αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης, η οποία έχει συσταθεί στη Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου στην Προεδρία, υπό την πολιτική εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω.

Η Μονάδα, προστίθεται, αποτελεί έναν εξειδικευμένο θεσμό, ο οποίος αξιοποιεί πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε σειρά κρατών, με κύρια αποστολή την ανίχνευση οριζόντων, την ανάλυση αναδυόμενων ζητημάτων και την ενσωμάτωση της στρατηγικής προνοητικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων επί των προτεραιοτήτων και των πρώτων θεματικών πεδίων εργασίας, με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένων εισηγήσεων που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ