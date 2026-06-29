Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τόνι Μπλερ.

Κυβερνητική πηγή που μίλησε στο philenews ανέφερε ότι η ακύρωση της συνάντησης οφείλεται σε καθυστέρηση της πτήσης του πρώην Πρυθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για τις 4μμ, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι πως οι δύο άντρες θα τα πουν τηλεφωνικώς, αφού υπάρχουν δυσκολίες στη διευθετηση νέας συνάντησης λόγω βαρυφορτωμένου προγράμματος.

Ο Τόνι Μπλερ θα βρίσκεται στην Κύπρο για την πραγματοποίηση της συνάντησης του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Οι αξιωματούχοι που θα συμμετέχουν στοχεύουν στην αναθέρμανση της πρωτοβουλίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας

Σημειώνεται ότι, όπως κατέστησε σαφές ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η Λευκωσία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο πολιτικά στην εν λόγω συνάντηση.