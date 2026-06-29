Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και η φάση των «32» έχει οριστεί. Οι δύο πρώτες ομάδες από τις 12 συνολικά προκρίθηκαν απευθείας στη φάση των νοκ-άουτ, μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αργεντινή και αρκετοί ακόμη διεκδικητές έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, ενώ πλέον η διοργάνωση περνά από τα μαθηματικά των ομίλων σε αναμετρήσεις νοκ-άουτ.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό μοντέλο από το «Football Meets Data» παρουσιάζει τις πιο συχνές προβλέψεις για το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ, με βάση χιλιάδες προσομοιώσεις για την εξέλιξη της διοργάνωσης.

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