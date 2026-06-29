Η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) ολοκλήρωσε το «Three Peaks Challenge», μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία αντοχής που περιλαμβάνει την ανάβαση στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών.

Η πρόκληση απαιτεί την κατάκτηση των βουνών Μπεν Νέβις, Σκάφελ Πάικ και Σνόουντον, σε μια διαδρομή που δοκιμάζει σωματική αντοχή και οργάνωση, λόγω των αυστηρών χρονικών περιορισμών.

The National Three Peaks Challenge. ⁰⁰Together, we can stand alongside everyone navigating life with cancer, ensuring no one faces this disease feeling unseen or unsupported.⁰ ⁰Please know you are not alone.



C pic.twitter.com/0F1s4vlBIR June 28, 2026

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε δράση συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ του Royal Marsden Cancer Charity, του φιλανθρωπικού οργανισμού που συνδέεται με το νοσοκομείο όπου είχε λάβει θεραπεία για τον καρκίνο.

Η ίδια χαρακτήρισε την πρόκληση ως μια ευκαιρία «να εξερευνήσει τη ζωή μετά τη διάγνωση και να προσφέρει κάτι πίσω». Υπενθυμίζεται ότι η Kate Middleton αποκάλυψε τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, χωρίς να δημοσιοποιήσει τη μορφή της νόσου, ενώ στις αρχές του 2025 ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση και έχει επιστρέψει σταδιακά στα δημόσια καθήκοντά της.

Every year, hundreds of thousands of people in this country hear the words no one wants to hear. What follows is a path that tests every part of who we are: physically, emotionally, psychologically and spiritually. The challenges ripple outwards, touching families, friendships,… pic.twitter.com/aCkGZBbmWy — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 28, 2026

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδρομής, δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία από την κορυφή του Ben Nevis, γράφοντας ότι ο καρκίνος «δεν επηρεάζει μόνο το σώμα».

«Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και επηρεάζει βαθιά κάθε πτυχή της ζωής. Το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία και ξέρω ότι η πορεία κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία απαιτεί περισσότερα από την ιατρική φροντίδα», ανέφερε.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εξήγησε ότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας θέλησε να αναδείξει τη σημασία της ολιστικής φροντίδας για τους ανθρώπους που ζουν με καρκίνο.

«Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η αντιμετώπιση του ασθενούς ως σύνολο, με φροντίδα όχι μόνο για τη σωματική αλλά και για τη συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική του κατάσταση, μπορεί να ενισχύσει την ευεξία, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Royal Marsden Hospital, η ολιστική φροντίδα συμπληρώνει την κλινική θεραπεία, προσφέροντας υποστήριξη σε όλες τις πτυχές της ζωής του ασθενούς.

Η Kate Middleton ολοκλήρωσε την ανάβαση στις κορυφές Scafell Pike στην Αγγλία, Ben Nevis στη Σκωτία και Snowdon (Yr Wyddfa) στην Ουαλία. Στον τερματισμό την υποδέχθηκαν ο σύζυγός της, πρίγκιπας William, τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis, καθώς και οι γονείς της, Carole και Michael Middleton, και ο αδελφός της, James.

Το Royal Marsden Cancer Charity δημιούργησε ειδική σελίδα δωρεών για την πρωτοβουλία, με στόχο να χρηματοδοτηθούν προγράμματα ολιστικής φροντίδας για ακόμη περισσότερους ασθενείς με καρκίνο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Royal Marsden NHS Foundation Trust, Dame Cally Palmer, ευχαρίστησε δημόσια τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton, οι οποίοι είναι από κοινού προστάτες του ιδρύματος, τονίζοντας ότι η προσωπική εμπειρία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή της να στηρίξει ασθενείς και τις οικογένειές τους.

marieclaire.gr