Ο αρχηγός της ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ράιαν Μέντες, κατηφορείται για τον βιασμό Βραζιλιάνας που είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια σε ταξίδι της εθνικής ποδοσφαίρου στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο.

Η αγνώστων στοιχείων γυναίκα είπε ότι μετά το περιστατικό με τον 36χρονο Μέντες, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στους τρεις αγώνες της ομάδας στο Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη, προσέγγισε τουλάχιστον τρεις αξιωματούχους των ποδοσφαιρικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι οποίοι, σύμφωνα με την Globo δεν ανταποκρίθηκαν.

Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία συνέλεξε υλικό από κάμερα ασφαλείας από ξενοδοχείο στο Όκλαντ και περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας των εγκληματολογικών εργαστηρίων πριν αποφασίσει εάν θα απαγγείλει κατηγορίες στον Μέντες.

Στην κατάθεσή της, η Βραζιλιάνα είπε ότι είχε προσληφθεί από την ομάδα ποδοσφαίρου του Πράσινου Ακρωτηρίου για τους αγώνες της στο FIFA Series στη Νέα Ζηλανδία και μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Χιλής, προσκλήθηκε σε μια συνάντηση σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου που προορίζονταν για την εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας.

Όταν, όμως, συνειδητοποίησε ότι δεν χρειαζόταν για μεταφράστρια και επρόκειτο για κοινωνική συγκέντρωση, είπε ότι επέστρεψε στο δωμάτιό της. Λίγο αργότερα, όμως, περιέγραψε ότι άκουσε χτυπήματα στην πόρτα και όταν την άνοιξε, ο Μέντες μπήκε στο δωμάτιο, την έπιασε από τον λαιμό, τη γρονθοκόπησε και τη δάγκωσε, πριν τη βιάσει.

Η ίδια, μάλιστα, φέρεται να παρέδωσε στην αστυνομία φωτογραφίες από τραύματα που απέκτησε στο στόμα, τον λαιμό, το πόδι και τα πλευρά της.

Ο Μέντες, δεν έχει απαντήσει ακόμη για την καταγγελία ενώ η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας και λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά υπόψη» τυχόν ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ωστόσο στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι δεν μπορεί γίνει κάποιο σχόλιο για τους ισχυρισμούς της γυναίκας ή να επιβεβαιώσει εάν βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες.

protothema.gr