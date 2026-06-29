Τραγικές ώρες βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους φονικούς σεισμούς, με τους πολίτες να μπορούν να συγκρατήσουν την οργή τους και να ξεσπούν κατά στρατιωτών, απαιτώντας να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Την ίδια ώρα, πατέρας με τον έφηβο γιο του, καθώς και μια μητέρα με το 9 μηνών βρέφος της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους.

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν την Κυριακή στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα), στην πολιτεία Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον διπλό σεισμό.

Un vecino del edificio Tanaguarenas, en La Guaira, encaró a un grupo de militares en medio de la emergencia, cuestionando su presencia armada mientras los ciudadanos intentan recuperar a sus familiares entre los escombros. #VPItv.



📹:@maryorin_mendez pic.twitter.com/bXZnym7Sr4 — VPItv (@VPITV) June 28, 2026



Σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, εξοργισμένοι κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή να αφήσουν τα όπλα τους και να πάρουν φτυάρια και τσάπες, ώστε να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης συντριμμιών από κτίριο που είχε καταρρεύσει.

No hay muro que detenga la determinación y la vocación de salvar el milagro de la vida.



La unión y la solidaridad se fortalece 🇻🇪 pic.twitter.com/CdIvgJpRQB — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 27, 2026

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε ένας άνδρας απευθυνόμενος σε στρατιωτικό, ενώ δεκάδες πολίτες συμμετείχαν στην έντονη διαμαρτυρία.

🇻🇪‼️ | El colmo de la miseria humana: militares encontraron dólares entre las ruinas e intentaron robárselos en la cara de los damnificados, según reporta VVPeriodistas. La población enfurecida los repelió al grito de “sucios y muertos de hambre” y los obligó a destruirlos. pic.twitter.com/2UinIV4sVT — UHN Plus (@UHN_Plus) June 27, 2026

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.450 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 189 κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Drone footage captured widespread destruction in Maiquetía, Venezuela, after a pair of powerful earthquakes struck the country. https://t.co/ku1VlddV1f pic.twitter.com/EvDxHa2Wkg — ABC News (@ABC) June 28, 2026

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως όσο περνούν οι ώρες οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά.

Current figures from Venezuela earthquakes:



– 1,430 dead

– 3,238 injured

– 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government



Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 27, 2026



Πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί μετά από σχεδόν τέσσερις ημέρες

Μέσα στη γενικευμένη καταστροφή, σημειώθηκαν δύο διασώσεις που αναπτέρωσαν τις ελπίδες.

Στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βόρεια του Καράκας που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν από ένα τεράστιο βουνό συντριμμιών. Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν γυμνοί πάνω σε φορεία, μέσα σε χειροκροτήματα και συγκίνηση από δεκάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Διασώθηκε μητέρα με το 9 μηνών βρέφος της

Νωρίτερα, αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης είχαν καταφέρει να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος εννέα μηνών κάτω από τα ερείπια στην περιοχή Κάτια Λα Μαρ.

Το παιδί διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του και, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, και οι δύο υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

«Αυτή η ηρωική διάσωση πραγματοποιήθηκε στην Κάτια Λα Μαρ από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της κομητείας Φέρφαξ (USA-01), η οποία αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα στις 26 Ιουνίου μετά από ενεργοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών», ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Today, members of USA-01, working alongside local firefighters, rescued a mother & her nine-month-old baby from a collapsed structure. Both were found alive with only minor injuries, brought to safety to the cheers of neighbors.

This is our why: the delivery of hope.@StateDept pic.twitter.com/3ZmJWlN5oL — VA-TF1 / USA-01 – Urban Search and Rescue (@VATF1) June 27, 2026

«Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη»

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε σχετικό μήνυμα στην πλατφόρμα X.

«Ενάντια στις απίθανες πιθανότητες, η ελπίδα επιμένει. Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν ένα βρέφος κάτω από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το βίντεο της επιχείρησης κοινοποίησε και ο Λευκός Οίκος, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Η Αμερική στα καλύτερά της».

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026



Η μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων, αν και το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να παραταθεί όταν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα.

«Μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι, έχουμε μια αχτίδα ελπίδας», δήλωσε στο BBC ένας άνδρας που αναζητεί ένα 14χρονο αγόρι.

Έξω από το νοσοκομείο Βάργκας στο Καράκας έχει αναρτηθεί λίστα με τα ονόματα των τραυματιών. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του χειρουργείου, Λουίς Ροντρίγκεζ, «τηρούνται αυστηρά αρχεία των ασθενών».

Παράλληλα, οικογένειες έχουν κολλήσει στους τοίχους φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν ζωντανοί.

protothema.gr