Η Eurobank υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνολογικών επενδύσεων στην ιστορία της, ύψους περίπου €1 δισ. για την περίοδο 2025–2028, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Το πρόγραμμα Banking Forward επικεντρώνεται σε υποδομές cloud, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν ταχύτερες και πιο απλοποιημένες συναλλαγές για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σήμερα, το 96% των συναλλαγών της τράπεζας πραγματοποιείται ψηφιακά, με το 61% να γίνεται μέσω του Eurobank Mobile App, ενώ στους πελάτες έως 35 ετών το ποσοστό κινητής τραπεζικής φθάνει το 94%.

Σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 574 εκατ. συνδέσεις σε e-banking και mobile banking, με τους χρήστες να εισέρχονται κατά μέσο όρο 27 φορές τον μήνα.

Η τράπεζα επεκτείνει τις ψηφιακές της δυνατότητες, προσφέροντας πλέον περισσότερες από 5.200 διαφορετικές πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών καναλιών, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινά πάνω από ένα εκατομμύριο συναλλαγές.

Ιδιαίτερη ανάπτυξη καταγράφει το mobile banking, με αύξηση άνω του 40% το 2025, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι χρήστες του mobile app ξεπέρασαν τους χρήστες του e-banking.

Η Eurobank προχωρά πλέον και στην ψηφιακή παροχή στεγαστικών δανείων μέσω κινητού, καθιστώντας δυνατή την έναρξη της διαδικασίας δανειοδότησης και την έκδοση προσωποποιημένης προσφοράς μέσω του app.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, περίπου το 30% της αξίας των ψηφιακών συναλλαγών στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών καναλιών της τράπεζας.

Παράλληλα, η Eurobank επεκτείνει τις υπηρεσίες άμεσων πληρωμών IRIS σε διασυνοριακό επίπεδο από τον Ιούνιο του 2026, με δυνατότητα μεταφορών προς Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρρα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EuroPA.

Η τράπεζα έχει επίσης ενεργοποιήσει διασυνοριακές πληρωμές προς την Ινδία μέσω UPI, ενώ εξετάζεται η περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας στην Κύπρο.

Το μοντέλο phygital banking ενισχύεται μέσω του v-Banking, με περισσότερες από 60.000 βιντεοκλήσεις ετησίως και πάνω από 100.000 συνολικές επαφές με συμβούλους.

Στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών, η Eurobank ανακοίνωσε επέκταση της συνεργασίας της με τη Mastercard, προσφέροντας πρόσβαση σε διεθνές δίκτυο πληρωμών και προγράμματα εμπειριών και προνομίων.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή έχει επιστρέψει πάνω από €252 εκατ. στους πελάτες, με περισσότερες από 8.900 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Capital.gr