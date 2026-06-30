Η δημιουργία Πράσινων Σημείων, η αντικατάσταση μεγάλου μέρους του δικτύου ύδρευσης σε Λάρνακα και Ορόκλινη και η τρίτη και τέταρτη φάση του αποχετευτικού συστήματος είναι μεταξύ των μεγάλων έργων που υλοποιεί και σχεδιάζει για το μέλλον, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, δήλωσε ο Πρόεδρός του, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πρόσθεσε ότι «στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί από τον εργολάβο και να τεθεί άμεσα σε λειτουργία, το Πράσινο Σημείο στη Λάρνακα, έργο που στοίχισε ένα περίπου εκατομμύριο ευρώ. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, τα Πράσινα Σημεία στην πόλη και επαρχία Λάρνακας θα ανέλθουν στα οκτώ», είπε, και ανέφερε πως «τα υπόλοιπα βρίσκονται σε Αραδίππου, Αθηένου, Πυργά, Κοφίνου, Αναφωτία, Δρομολαξιά και Τρούλλους».

Αυτό το διάστημα, συνέχισε, «βρισκόμαστε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε δύο άλλα Πράσινα Σημεία, στο σύμπλεγμα Ξυλοφάγου, Ορμήδειας και Ξυλοτύμπου και στην ορεινή Λάρνακας».

Όπως είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «με την ολοκλήρωση και του Πράσινου Σημείου στη Λάρνακα, αναμένουμε ότι θα μειωθούν τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή, να βελτιωθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης, να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών».

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως «στα Πράσινα Σημεία οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν μεικτά απόβλητα, δηλαδή κλαδέματα, χαρτί, γυαλί και σίδηρο, όπου γίνεται επί τόπου διαλογή, τοποθετούνται στους κατάλληλους χώρους και στη συνέχεια γίνεται διαχείριση από την ανάλογη Υπηρεσία του ΕΟΑ Λάρνακας».

Ένα άλλο σημαντικό θέμα για τον Οργανισμό, συνέχισε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «είναι και το θέμα της ύδρευσης. Αυτό το διάστημα είμαστε στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού για αντικατάσταση μεγάλου μέρους του δικτύου στη Λάρνακα και την Ορόκλινη, έργο που αναμένεται να στοιχίσει τρία περίπου εκατομμύρια ευρώ», είπε, και πρόσθεσε πως «σύντομα ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση 25 χιλιάδων έξυπνων μετρητών, έργο της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ».

Ακόμα, συνέχισε, «βρισκόμαστε στη διαδικασία για προσφοροδότηση του έργου για κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής που θα εξυπηρετεί τον Δήμο Αραδίππου. Το έργο θα ανεγερθεί στην περιοχή της Ριζοελιάς, θα έχει όγκο 16 χιλιάδων κυβικών μέτρων και αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ».

Στόχος του συγκεκριμένου έργου, συνέχισε, «είναι η εξασφάλιση αυτονομίας στην παροχή νερού στους καταναλωτές για τουλάχιστον 48 ώρες σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής στην προμήθεια νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας».

Ερωτηθείς για το αποχετευτικό σύστημα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «ένα έργο που προχωρά κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027 είναι η Γ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος. Το έργο προνοεί την κατασκευή δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων και αντλιοστασίων στον Δήμο Δρομολαξιάς -Μενεού και στις Κοινότητες Κιτίου και Περβολιών, και τη μεταφορά των αστικών λυμάτων στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας».

Εξήγησε, ακόμα, ότι «το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δίκτυα βαρύτητας μήκους περίπου 181 km, οκτώ κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων και δίκτυο κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών (αγωγών πίεσης) συνολικού μήκους περίπου 10,5 km».

Ακόμα, συνέχισε «είμαστε στο τελικό στάδιο κατακύρωσης της Δ΄ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων της Λάρνακας, που θα αφορά τον Δήμο Αραδίππου, των Δημοτικών Διαμερισμάτων Λιβαδιών και Βορόκληνης του Δήμου Λάρνακας και της Κοινότητας Πύλας. Ουσιαστικά θα υλοποιηθεί κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, σύστημα επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού και ένας Σταθμός Τ Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώ η αξία του έργου ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ», είπε.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «θα κατασκευαστεί επίσης αποχετευτικό σύστημα για 170 κατοικίες στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών».

Ερωτηθείς για το μεγάλο έργο των ομβρίων υδάτων στην περιοχή Καμάρες, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ απάντησε πως «αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026 και υπολογίζεται ότι θα παραδοθεί από τον εργολάβο πιο γρήγορα από την συμβατική του υποχρέωση. Το συγκεκριμένο έργο υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ», είπε.

Ακόμα, συνέχισε, «εντός των ημερών αναμένεται να κατακυρώσουμε και τον μελετητή, ο οποίος θα μελετήσει τα έγγραφα του διαγωνισμού για τα όμβρια ύδατα για τους υπόλοιπους Δήμους της επαρχίας Λάρνακας, δηλαδή Αραδίππου, Αθηένου, Λευκάρων και Δρομολαξιάς – Μενεού, που υπολογίζεται να φτάσουν γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ», κατέληξε.

ΚΥΠΕ