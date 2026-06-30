Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία των ExxonMobil και Qatar Energy, εκφράζοντας ικανοποίηση για τις σημερινές ανακοινώσεις και τις προοπτικές περαιτέρω δραστηριοποίησης στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις εξελίξεις «ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου, αλλά και στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως πιθανού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη.

«Προσβλέπουμε σε ακόμη πιο θετικές ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για περισσότερα τεμάχια και ότι ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις σύντομα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η παρουσία των δύο ενεργειακών εταιρειών στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την Κύπρο, επαινώντας τη δουλειά, τον επαγγελματισμό και τη θέση τους στον ενεργειακό τομέα.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, John Ardill, ανέφερε ότι η πορεία της εταιρείας στην Κύπρο από το 2017 ήταν μακρά, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται ποτέ δεδομένα.

Όπως είπε, η ανακάλυψη των δύο κοιτασμάτων φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο, ενώ η επόμενη πρόκληση είναι η ανάπτυξή τους. Πρόσθεσε ότι το έργο υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχές για όλους τους εμπλεκόμενους.