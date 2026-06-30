Το 2016, όταν ήταν ακόμα Γενικός Εισαγγελέας ο Κώστας Κληρίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Σίγμα», είχε αναφέρει σε σχέση με την έρευνα για τη Focus το εξής: «Πρέπει να είμαι σαφής. Ουδέποτε. Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε παρέμβαση από τον οποιοδήποτε. Και θέλω να ελπίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν είχα ποτέ παρέμβαση, είναι ότι έχει εμπεδωθεί πως οποιαδήποτε παρέμβαση θα ήταν αποκρουστέα».

Στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφέρεται ότι ενόσω γινόταν η έρευνα για την υπόθεση της Focus Maritime, φερόταν να δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Νίκο Αναστασιάδη, που ήταν τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την πορεία της έρευνας, ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα.

Τελικά τι από τα δύο ισχύει; Η αναφορά ότι ουδέποτε δέχθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση ή αυτά που αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής; Κάποια στιγμή, οι πολίτες πρέπει να πάρουμε μια απάντηση. Καθαρές κουβέντες.

Φ.Δ.