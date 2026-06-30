Επίδειξη δύναμης στους εκπροσώπους των κυπριακών ΜΜΕ που έσπευσαν να καλύψουν τη διαδικασία προσωποκράτησης των δύο υπόπτων για τη φρικτή υπόθεση θανάτου δύο παιδιών, έκανε δικαστής των βρετανικών Βάσεων, που ανέλαβε, σχετικά πρόσφατα, καθήκοντα. Ενώ η διαδικασία ήταν ανοικτή για τα ΜΜΕ και ακολουθήθηκε η πάγια διαδικασία μετάδοσης της είδησης, δηλαδή μέσω γραπτών κειμένων από τα κινητά τηλέφωνα, άγνωστο για ποιο λόγο, ο δικαστής διέκοψε τη διαδικασία και απαγόρευσε τη χρήση της τεχνολογίας.

Δεν δέχθηκε καν ν’ ακούσει τις εξηγήσεις των δημοσιογράφων που κάλυψαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την απόφαση για τον φόνο εκ προμελέτης στην Ορμήδεια πριν από ένα χρόνο. Το απίστευτο είναι πως μοιράστηκαν κόλλες και μολύβια στους εκπροσώπους του Τύπου, η οποίοι άκουσαν έκπληκτοι τον δικαστή να περιλαμβάνει τα ΜΜΕ στην απόφασή του, κάνοντας νουθεσίες για το τι πρέπει να μεταδοθεί και τι όχι. Μετά το πέρας της διαδικασίας, εκπρόσωπος των ΒΒ απολογήθηκε στους δημοσιογράφους και ανέφερε πως το θέμα της συμπεριφοράς του δικαστή θα τεθεί στις Αρχές των Βάσεων.

Ν.Χ