Τα λέει σε γραπτές εκθέσεις, τα λέει και δημόσια σε κάθε ευκαιρία, τα επανέλαβε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ο Συντονιστής Πυρκαγιών και Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκος Λογγίνος: Την πλήρη επάνδρωση 14 πυροσβεστικών σταθμών υπαίθρου.

Σήμερα, μόλις τρεις πυροσβεστικοί σταθμοί λειτουργούν σε 24ωρη βάση (Στρουμπί, Μονιάτη και Ευρύχου). Οι υπόλοιποι 14 σταθμοί λειτουργούν με ωράριο 07:00 με 19:00 καθημερινά. Για τους καλοκαιρινούς μήνες (1/7 – 30/9) επιστρατεύεται η προσωρινή 24ωρη στελέχωση ακόμα πέντε σταθμών παγκύπρια (Λεύκαρα, Ξυλοφάγου, Πάχνα, Περιστερώνα, Κελοκέδαρα).

Η Πυροσβεστική ετοίμασε και απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης μια ολοκληρωμένη έκθεση για όλες τις ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, ζητώντας 24ωρη στελέχωση των σταθμών. Στις 22 Απριλίου 2026 η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι «θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο προώθησης του αιτήματος σε μεταγενέστερο στάδιο στα πλαίσια καταρτισμού του προϋπολογισμού για το 2027».

Μεταθέτουν, δηλαδή, τη λύση ενός προβλήματος για το μέλλον. Ωστόσο, σε περίπτωση που ξεσπάσει μια καταστροφική πυρκαγιά σε ώρα που οι σταθμοί της υπαίθρου είναι κλειστοί, σε ποιον θα επιρρίψουν την ευθύνη για την καθυστέρηση της ανταπόκρισης; Στους πυροσβέστες που δεν ήταν εκεί ή στους αρμόδιους που παραπέμπουν τις λύσεις στους προϋπολογισμούς του επόμενου έτους;

Α.Ν.