Μη διαθέσιμες θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη, οι λειτουργίες του συστήματος «Ιππόδαμος» που αφορούν εξωτερικούς χρήστες μέσω CY Login, λόγω τεχνικών εργασιών για αποκατάσταση προβλήματος.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, καταβάλλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατό».

Εκφράζονται απολογίες για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστίες προς το κοινό για την κατανόηση.

ΚΥΠΕ