Την Κύπρο ως στρατηγική πύλη εισόδου στην ΕΕ για αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας προώθησε ο Invest Cyprus, μέσα από κλειστή στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στην Ουάσιγκτον, σε συνεργασία με το fDi Intelligence και τους Financial Times.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο The Westin, Washington National Harbor, με τίτλο “FDI shifts and the future of Europe’s investment landscape – Regulatory and investment conditions in Cyprus”. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά κοινή πρωτοβουλία του Invest Cyprus με το fDi Intelligence και τους FT Locations.

Τη συζήτηση συντόνισε η Danielle Myles, Senior Editor του fDi Intelligence, με τη συμμετοχή ιδρυτών εταιρειών και επενδυτών, οι οποίοι εξέτασαν τις προοπτικές της Κύπρου ως ευρωπαϊκής βάσης για εταιρείες τεχνολογίας από τις ΗΠΑ.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και εδραίωση της χώρας ως κορυφαίου προορισμού τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο Invest Cyprus συμμετέχει στο SelectUSA Investment Summit, αξιοποιώντας την παρουσία του για την προβολή της Κύπρου και την άμεση επαφή με εταιρείες που εξετάζουν την εγκατάστασή τους στην Ευρώπη.

Η ελκυστικότητα της Κύπρου για εταιρείες τεχνολογίας στηρίζεται, σύμφωνα με τον Invest Cyprus, σε συγκεκριμένες εξελίξεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έλευση της Tenstorrent, η εγκατάσταση του Plug and Play Tech Center και η στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA για εθνικό υπερυπολογιστή.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της Κύπρου σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας, με έμφαση στην προσέλκυση διεθνών εταιρειών και στην ενίσχυση του επενδυτικού οικοσυστήματος.

Η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Invest Cyprus, Λία Ριρή, ανέφερε ότι ο τομέας της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και από τους σημαντικότερους συνεισφέροντες στην κυπριακή οικονομία.

Όπως σημείωσε, η προώθηση του τομέα στις ΗΠΑ, όπου καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον και συγκεκριμένες δράσεις προς την Κύπρο, αποτελεί τόσο προτεραιότητα όσο και ευκαιρία.

«Οι εταιρείες που συναντήσαμε αναζητούν μια ευρωπαϊκή βάση που λειτουργεί απλά — με σαφές νομικό και φορολογικό πλαίσιο και κυβέρνηση που επενδύει ενεργά στην καινοτομία. Είμαστε εδώ για να τους δείξουμε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτή την περιγραφή», ανέφερε η Λία Ριρή.