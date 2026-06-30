Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά την πλήρη κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην Ελλάδα.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχαν 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, ωστόσο νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι το κτήριο κατέρρευσε σταδιακά και τρία από τα τέσσερα άτομα κατάφεραν να βγουν και έχουν εντοπιστεί από τους οικείους τους, ενώ η τέταρτη νεαρή γυναίκα που φοβούνταν ότι μπορεί να έχει εγκλωβιστεί κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν μαζί τους και ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός Αθηνών.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους εργάτες στη διπλανή ιδιοκτησία όπου γίνονταν εργασίες.

Στην τελευταία της ενημέρωση η πυροσβεστική αναφέρει: «Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων 3 άνδρες και 1 γυναίκα.

Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά απο τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη».

Πώς κατέρρευσε η πολυκατοικία

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι στο υπόγειο του κτηρίου γίνονταν εργασίες, ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εργασίες γίνονταν στη διπλανή ιδιοκτησία και συγκεκριμένα σε διπλανό οικόπεδο όπου έσκαβαν για να ρίξουν θεμέλια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ καθώς το κτήριο είχε φυσικό αέριο.

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής ζητούν από όσους βρίσκονται εκεί απόλυτη ησυχία προκειμένου να ακούσουν τυχόν φωνές στα χαλάσματα.

Μεγάλη και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα και μια μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματας, Σωτηρία και Τζάνειο.

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων, από την οδό Ηούς και στην οδό Κειριαδών από την Γέφυρα Πουλοπούλου.

Πέντε προσαγωγές

Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές, πέντε εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού οικοπέδου όπου γίνοντα εργασίες.

Εχουν μεταφερθεί όλοι στο ΑΤ για να ξεκαθαριστεί τι εργασίες γίνονταν και αν ήταν νόμιμες και ακολούθως να προχωρήσυν στις απαραίτητες ενέργειες. ﻿

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος της πολεοδομίας και έχει πάει στο σημείο για να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας.

Δείτε βίντεο από την πολυκατοικία που κατέρρευσε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο

Πηγή: iefimerida.gr