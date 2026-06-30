Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις εξωτερικές στατιστικές του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία καταγράφουν επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στη διεθνή επενδυτική θέση και στο εξωτερικό χρέος.

Διεύρυνση ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €1.273,8 εκατ. στο Τ1 2026, έναντι €1.010,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με την προσαρμογή για τις οντότητες ειδικού σκοπού (SPEs), το έλλειμμα ανήλθε σε €1.370,9 εκατ., από €1.121,9 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Επιδείνωση διεθνούς επενδυτικής θέσης

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) κατέγραψε περαιτέρω επιδείνωση, με καθαρή θέση παθητικού στα €28,31 δισ., έναντι €28,17 δισ. στο τέλος του Τ4 2025.

Με την προσαρμογή SPEs, η καθαρή θέση παθητικού διαμορφώθηκε σε €10,03 δισ., από €8,93 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Εξωτερικό χρέος

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €226,66 δισ., από €225,19 δισ. στο Τ4 2025, ενώ τα εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία σε χρεωστικά μέσα υποχώρησαν οριακά.

Το καθαρό εξωτερικό χρέος ανήλθε σε €3,13 δισ., από €1,56 δισ. στο προηγούμενο τρίμηνο.

Με την προσαρμογή για τις SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε σε €59,94 δισ., ενώ το καθαρό εξωτερικό χρέος παρέμεινε αρνητικό στα -€30,46 δισ..

Συνολική εικόνα

Τα στοιχεία της ΚΤΚ καταδεικνύουν επιδείνωση των εξωτερικών μεγεθών της κυπριακής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με διεύρυνση του ελλείμματος και αύξηση των βασικών δεικτών εξωτερικού χρέους.