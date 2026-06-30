Την ανάγκη θεσμοθέτησης συστήματος τακτικής επιθεώρησης οικοδομών τύπου ΜΟΤ επισημαίνει το ΕΤΕΚ, μετά τη νέα υποχώρηση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό.

Ο Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Θεοδότου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα των παλαιών και ασυντήρητων κτηρίων.

Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος των οικοδομών έχει κατασκευαστεί πριν το 1994, πριν την εφαρμογή σύγχρονων κανονισμών, ενώ αρκετά κτήρια ανεγέρθηκαν μεταπολεμικά υπό πίεση χρόνου και χωρίς επαρκή επίβλεψη ή ποιοτικά υλικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη συντήρησης, ιδιαίτερα σε κοινόκτητες πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει συχνά συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών για αναγκαίες παρεμβάσεις.

Το ΕΤΕΚ επαναφέρει την πρόταση για θεσμοθέτηση τακτικών επιθεωρήσεων κτηρίων, μέσω συστήματος αντίστοιχου με το ΜΟΤ, με στόχο την υποχρεωτική αξιολόγηση της κατάστασης των οικοδομών από μηχανικούς και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

Ο κ. Θεοδότου ανέφερε ότι το μέτρο θα πρέπει να συνδυαστεί με τη νέα νομοθεσία για τις κοινόκτητες οικοδομές, ώστε να διασφαλιστεί η υποχρεωτική συμμόρφωση των διαχειριστικών επιτροπών.

Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορούσε, σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, να δημιουργήσει βάση δεδομένων για την κατάσταση των κτηρίων, ιδιαίτερα όσων κατασκευάστηκαν πριν το 1994, ενώ θα επέτρεπε την ιεράρχηση παρεμβάσεων.

Σε επόμενο στάδιο, όπως σημειώνεται, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα για ανακαινίσεις και ενισχύσεις, μέσω κρατικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στόχος, σύμφωνα με τον ΓΓ του ΕΤΕΚ, είναι οι ιδιοκτήτες να προχωρούν έγκαιρα σε επιδιορθώσεις, ειδικά όταν εντοπίζονται προβλήματα ασφάλειας.