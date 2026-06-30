Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν συγγενική σχέση με τον καταζητούμενο που διαμένει στο Ντουμπάι. Σήμερα (30/6), οι δύο κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο.



Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ποσού 400.000 ευρώ, ψευδή δήλωση φορολογικών εισοδημάτων και ψευδή δήλωση. Σημειώνεται ότι, κατά τη διαδικασία της προσωποκράτησής τους, διερευνήθηκε και το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, το οποίο, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο. Μετά και τη σημερινή εξέλιξη, η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.



Υπενθυμίζεται ότι, κατά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη. Συγκεκριμένα, διατάχθηκε η παράδοση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, η εγγραφή τους στον κατάλογο απαγόρευσης εξόδου (stop list), η καθημερινή παρουσία τους σε αστυνομικό σταθμό για υπογραφή, καθώς και η παροχή αξιόχρεου εγγυητή.



Οι Αρχές διερεύνησαν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρότι παρουσιάζονται ως χαμηλόμισθοι, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς καταγράφηκαν πιστώσεις που ξεπερνούν τις 480.000 ευρώ κατά την περίοδο 2020–2026.

Με βάση τα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα δηλωμένα εισοδήματα της 50χρονης και του 49χρονου συζύγου της δεν φαίνεται να δικαιολογούν την περιουσία και τις τραπεζικές συναλλαγές που εντοπίστηκαν. Από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών προέκυψαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές κινήσεις μέσω λογαριασμών Revolut, καθώς και αγορές οχημάτων μεγάλης αξίας.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 50χρονη είναι ξαδέλφη γνωστού καταζητούμενου προσώπου που διαμένει στο Ντουμπάι. Στην οικία της εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ίδιας, μελών της οικογένειάς της μαζί με τον καταζητούμενο.



Από τις εξετάσεις των Αρχών προκύπτει, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο τρόπος ζωής του ζεύγους δεν συνάδει με τα δηλωμένα οικονομικά του στοιχεία, καθώς εντοπίστηκε περιουσία η οποία, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα και τις τραπεζικές συναλλαγές τους.



