Ο Sébastien Ogier απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, οδηγώντας την Toyota Gazoo Racing World Rally Team σε μια σπουδαία νίκη στο Ράλι Ακρόπολις. Ο Γάλλος πρωταθλητής επικράτησε σε έναν από τους δυσκολότερους αγώνες της σύγχρονης εποχής, χαρίζοντας στην Toyota μια ακόμη σημαντική επιτυχία στο WRC. Το φετινό Ράλι Ακρόπολις επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του θεσμού. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ιδιαίτερα σκληρές και βραχώδεις ειδικές διαδρομές δοκίμασαν στα όριά τους οδηγούς, αυτοκίνητα και ελαστικά.

Η Toyota είχε από την αρχή δύσκολο έργο, καθώς οι πέντε οδηγοί της εκκινούσαν στις πρώτες θέσεις λόγω της βαθμολογικής τους κατάταξης στο πρωτάθλημα. Αυτό σήμαινε ότι ήταν αναγκασμένοι να «καθαρίζουν» τον δρόμο από το χαλίκι, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες στους αντιπάλους που ακολουθούσαν.

Ο Ogier, που ξεκίνησε πέμπτος στον δρόμο, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη θέση εκκίνησής του. Ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα μόλις δέκα δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή, ενώ στο τέλος του Σαββάτου είχε μειώσει τη διαφορά από τον Thierry Neuville της Hyundai στα μόλις 4,1 δευτερόλεπτα.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε την Κυριακή. Ο Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη ειδική της ημέρας και πέρασε στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Στην προτελευταία ειδική διαδρομή, η εξαιρετική του επίδοση σε συνδυασμό με το κλατάρισμα του Neuville δημιούργησε διαφορά ασφαλείας σχεδόν ενός λεπτού. Στην Power Stage ο Γάλλος ήταν και πάλι ο ταχύτερος, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά 58,3 δευτερολέπτων, αλλά και το απόλυτο των 35 βαθμών, κατακτώντας τόσο την Power Stage όσο και την κατάταξη της Super Sunday.

Πρόκειται για την 69η νίκη της καριέρας του Ogier στο WRC και τη δεύτερη στο Ράλι Ακρόπολις, δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του επιτυχία στην Ελλάδα.

Η Toyota πανηγύρισε ακόμη μία επιτυχία με τον Takamoto Katsuta να ολοκληρώνει τον αγώνα στην τρίτη θέση, χαρίζοντας στην ομάδα ένα πολύτιμο διπλό βάθρο. Ο Sami Pajari τερμάτισε τέταρτος ύστερα από εντυπωσιακή αντεπίθεση, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Elfyn Evans περιορίστηκε στην πέμπτη θέση έπειτα από προβλήματα με τα ελαστικά. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί την πρωτοπορία στη βαθμολογία των οδηγών, ενώ η Toyota Gazoo Racing αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά της στην κορυφή του πρωταθλήματος κατασκευαστών, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη φετινή σεζόν.

Τελική κατάταξη

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) 3h36m40.7s

2 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +58.3s

3 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +3m04.8s

4 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +5m02.2s

5 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +5m54.9s

6 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +5m55.5s

7 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +6m08.7s

8 Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1) +8m05.8s

9 Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +9m50.1s

10 Andreas Mikkelsen/Jørn Listerud (Škoda Fabia RS Rally2) +10m52.5s

Βαθμολογία Οδηγών

1 Elfyn Evans 158

2 Takamoto Katsuta 151

3 Sébastien Ogier 125

4 Sami Pajari 114

5 Oliver Solberg 103

6 Adrien Fourmaux 97

7 Thierry Neuville 95

8 Hayden Paddon 21

9 Esapekka Lappi 21

10 Yohan Rossel 20

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 416

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 276

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 126

4 M-Sport Ford World Rally Team 107