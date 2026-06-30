Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας γλύτωσε από τα χειρότερα κατοικημένη περιοχή στην Τάλα της επαρχίας Πάφου. Φωτιά που ξέσπασε για άγνωστους ακόμη λόγους σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο γκαράζ κατοικίας, έγιναν παρανάλωμα του πυρός πριν από λίγο, ενώ από τις φλόγες κινδύνευσαν άμεσα και κατοικίες, αφού η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και με έντονη την ύπαρξη του πράσινου.

Τα δύο οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπό κάτοικο Τάλας ήταν σταθμευμένα το ένα πίσω από το άλλο εντός του χώρου στάθμευσης της κατοικίας. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε σε αυτά φωτιά η οποία προκάλεσε πλήρη καταστροφή τους.

Δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που μετέβησαν με μέλη της δύναμης άμεσα στον χώρο κατάφεραν να κατασβήσουν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί και στην οικία, αλλά και σε παρακείμενες κατοικίες και χώρους πρασίνου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.