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Σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο που θα συνεδριάσει στις 7 Οκτωβρίου, παραπέμφθηκε σήμερα ο 51χρονος ρουμάνος μοναχός της Μονής Αγίου Νεοφύτου, με την κατηγορία μεταξύ άλλων της απόπειρας φόνου.

Ο 51χρονος μοναχός προσήχθη εκ νέου σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, μετά την εκπνοή του διατάγματος εξαήμερης κράτησης του και η Αστυνομία αιτήθηκε την απευθείας παραπομπή του ενώπιον Κακουργιοδικείου για τις κατηγορίες που του προσάπτονται, κυριότερη των οποίων είναι η απόπειρα φόνου.

Το επαρχιακό δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου στις 7 Οκτωβρίου. Η απόφαση για το αν μέχρι τότε ο μοναχός παραμείνει υπό κράτηση ή αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, θα ανακοινωθεί από το δικαστήριο στις 18 Αυγούστου. Μέχρι τότε το δικαστήριο διέταξε όπως αυτός παραμείνει υπό κράτηση.

Θυμίζουμε ότι ο 51χρονος μοναχός να επιτέθηκε κατά το επεισόδιο που έγινε εντός της μονής με αιχμηρό όργανο εναντίον 53χρονου συντηρητή στο μοναστήρι τον οποίο και τραυμάτισε σοβαρά, καθώς και εναντίον δόκιμου μοναχού που τραυμάτισε πιο ελαφρά στο χέρι, μετά από υπόδειξη που του έγινε από τον Ηγούμενο της Μονής να παραδώσει τα κλειδιά κελιού στο οποίο διέμενε και να το εγκαταλείψει.