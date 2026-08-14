Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας, έχοντας καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα και αναγκάσει εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές στη Γερμανία διέταξαν περίπου 1.800 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς δασική πυρκαγιά στα δυτικά της χώρας εξαπλώθηκε προς χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα το χωριό Γκάι και να μεταβούν σε κέντρο υποδοχής που δημιουργήθηκε σε δημοτικό σχολείο στο γειτονικό χωριό Στρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών στις 4 τα ξημερώματα. Οι Αρχές τούς συνέστησαν να πάρουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, τα έγγραφα ταυτοποίησής τους και τα αναγκαία φάρμακα.

Video aus nächster Nähe zum Brand im #Hürtgenwald pic.twitter.com/fQc7UD3sSf — Tim Pelzer 🗽 (@TimXPlz) August 13, 2026

Ήδη από την Πέμπτη είχε σημάνει συναγερμός εξαιτίας της πυρκαγιάς, η οποία είχε επηρεάσει περίπου 25 εκτάρια (250 στρέμματα) δασικής έκτασης στην περιοχή.

Πυροσβέστες και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ ο κεντρικός αυτοκινητόδρόμος που διέρχεται από την περιοχή έκλεισε στην κυκλοφορία.

Μεγάλα τμήματα της Γερμανίας αντιμετωπίζουν συνθήκες ξηρασίας και υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Η κατάσταση εντάσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο για την Ευρώπη, την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο. Ο υγρότερος χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη της βλάστησης, η οποία στη συνέχεια ξεράθηκε κατά τη διάρκεια των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα.

Πάνω από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από νέο πύρινο μέτωπο στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές Αρχές απομάκρυναν 525 κατοίκους μετά την εκδήλωση νέας δασικής πυρκαγιάς στα πευκοδάση της περιοχής Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από μεγάλες φωτιές αυτό το καλοκαίρι.

Landes : l’incendie gagne du terrain, 600 hectares déjà détruits et 500 personnes évacuées



▶️ Le point sur la situation pic.twitter.com/5SDbqsXopV — TF1Info (@TF1Info) August 14, 2026

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Πέμπτη, έχει κάψει 1.100 εκτάρια (11.000 στρέμματα) και έφτασε σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το κέντρο του χωριού Λιγκλόν.

«Η κατάσταση είναι δυσμενής», δήλωσε ο περιφερειακός αξιωματούχος Ζιλ Κλαβρέλ, προσθέτοντας ότι 500 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς με τη συνδρομή έξι εναέριων μέσων.

Η αστυνομία απομάκρυνε σε ασφαλή σημεία 525 κατοίκους του χωριού, ενώ οι οδικές συνδέσεις προς βορρά και νότο έκλεισαν.

Incendies dans les Landes: au moins 1.100 hectares parcourus et 525 personnes évacuées pic.twitter.com/DauTINrors — BFM (@BFMTV) August 14, 2026

Το Λιγκλόν βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του τουριστικού κόλπου Αρκασόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 50.000 εκτάρια (500.000 στρέμματα) στα τέλη Ιουλίου, προκαλώντας την απομάκρυνση έως και 220.000 ανθρώπων.

Η περιοχή έχει δοκιμαστεί από διαδοχικά κύματα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Γαλλία βιώνει μια πρωτοφανή αντιπυρική περίοδο, καθώς η έκταση που έχει καεί μέχρι στιγμής έχει ήδη ξεπεράσει εκείνη του 2022, που κατείχε το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Η περιοχή Λαντ καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πευκοδάση, τα οποία γίνονται εξαιρετικά εύφλεκτα όταν επικρατούν συνθήκες ξηρασίας.

protothema.gr