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Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα επιστημονική εξέλιξη για την αντιμετώπιση προχωρημένων συμπαγών όγκων στα παιδιά αναδεικνύει σε ανάρτησή του ο γιατρός Λοΐζος Λοΐζου, αναφερόμενος σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο στο New England Journal of Medicine. Η μελέτη αφορά πειραματική στοχευμένη θεραπεία με τροποποιημένα Τ-κύτταρα, η οποία οδήγησε σε πλήρη ύφεση 17χρονου ασθενούς με υποτροπιάζον και ευρέως μεταστατικό νεφροβλάστωμα.

Αυτούσια η ανάρτηση του γιατρού

Νέα ελπίδα στην Παιδογκολογία: Μια σπουδαία επιστημονική εξέλιξη

Μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM, Αύγουστος 2026) ανοίγει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση προχωρημένων συμπαγών όγκων στα παιδιά μέσω στοχευμένης θεραπείας Τ-κυττάρων.

Το κλινικό περιστατικό:

Ένας 17χρονος ασθενής με υποτροπιάζον, ευρέως μεταστατικό νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms) με εντοπίσεις στον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, το ήπαρ και την κοιλιακή χώρα, είχε εξαντλήσει κάθε συμβατική θεραπευτική επιλογή.

Η καινοτομία – Στόχευση της πρωτεΐνης PRAME:

Ερευνητές στο παιδιατρικό κέντρο καρκίνου της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας (KiTZ) εφάρμοσαν μια πειραματική προσέγγιση στοχεύοντας την πρωτεΐνη PRAME, έναν δείκτη που εκφράζεται σε ορισμένους συμπαγείς όγκους:

Η θεραπεία:

Μία και μόνη έγχυση τροποποιημένων Τ-κυττάρων του ίδιου του ασθενούς, προγραμματισμένων να επιτίθενται στην PRAME.

Άμεση ανταπόκριση:

Βιοψία μόλις 9 ημέρες μετά την έγχυση έδειξε μαζική εισβολή των Τ-κυττάρων στον όγκο και ευρεία νέκρωση των καρκινικών κυττάρων.

Αποτέλεσμα:

Στους 3 μήνες δεν ανιχνεύθηκαν ζωντανά καρκινικά κύτταρα. Περισσότερο από ένα χρόνο μετά, ο ασθενής παραμένει σε πλήρη κλινική και ακτινολογική ύφεση.

Γιατί είναι σημαντικό:

Παρότι οι κυτταρικές ανοσοθεραπείες έχουν φέρει επανάσταση στις παιδιατρικές λευχαιμίες, η εφαρμογή τους στους συμπαγείς όγκους συναντούσε μέχρι σήμερα μεγάλα εμπόδια.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι η στοχευμένη ανοσοθεραπεία μπορεί να υποχρεώσει σε πλήρη υποχώρηση ακόμα και πολύ επιθετικούς συμπαγείς όγκους. Για την περαιτέρω αξιολόγηση της θεραπείας, σχεδιάζεται ήδη ευρύτερη κλινική δοκιμή (PRAMEtime) για το 2027.

Η μάχη απέναντι στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας είναι δύσκολη, αλλά η επιστημονική έρευνα μας αποδεικνύει καθημερινά ότι κανένας στόχος δεν είναι ανέφικτος.

Συνεχίζουμε με πίστη και αισιοδοξία!