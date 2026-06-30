Έγινε τις προηγούμενες μέρες μεγάλη συζήτηση για μία αναφορά της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ και προέδρου της Επιτροπής Νομικών, Φωτεινής Τσιρίδου, στη μεσημβρινή τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ, με το περιβόητο «δημοκρατικό τόξο». Οφείλουμε όμως να είμαστε ακριβείς γύρω από δηλώσεις και αναφορές. Τι ακριβώς είπε η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ και πώς τελικά εξελίχθηκε η ιστορία καθιστώντας την στόχο;

Μίλησε στην τοποθέτησή της για την έλλειψη σεβασμού από μέρους του ΑΚΕΛ σε αποφάσεις δικαστηρίων που ήταν καταδικαστικές για στελέχη του και συνεχίζει: «Αυτό που μας διαφοροποιεί από το ΑΚΕΛ και για τούτο το λόγο αυτό το κόμμα θα μείνει στην απομόνωση για τον τρόπο που πολιτεύεται γενικότερα, είναι ότι εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό, στο δημοκρατικό τόξο γενικότερα που βρισκόμαστε, σεβόμαστε τα πορίσματα», είπε.

Ρωτά στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Τάσος Χριστοδούλου: Το ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου; Και συνεχίζει η κ. Τσιρίδου: «Ακούγοντας τον κ. Χριστοφίδη και τις ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ το οποίο αποφάσισε εν μιά νυκτί να διαλύσει όλους τους θεσμούς αυτού του τόπου, το ανακριτικό έργο, την Εισαγγελία, την Αστυνομία και την Αρχή (κατά της διαφθοράς), και αποφάσισαν από μόνοι τους να πάρουν το ρόλο του ανακριτή, το ρόλο του δικαστή που εκδίδει ακόμα και την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, πραγματικά θεωρώ ότι δεν σέβονται την ίδια την δημοκρατία». Από το κάποιος δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς και άρα δεν σέβεται τη δημοκρατία, μέχρι το «ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου» που της αποδόθηκε, υπάρχει, κατά την άποψή μας, διαφορά.

Φ.Δ.