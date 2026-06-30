Από τη μια η αύξηση της θερμοκρασίας και από την άλλη η εποχή του ζευγαρώματος των φιδιών. Οι συνθήκες αυτές είναι αρκετές για να έχουμε συχνά πυκνά εντυπωσιακές εικόνες, όπως αυτές που αποτυπώνονται στο βίντεο του philenews.

Το θεαματικό, από μακριά, στιγμιότυπο καταγράφηκε σε περιοχή της κοινότητας Γιόλου της επαρχίας Πάφου. Σχεδόν αποτελούν συνηθισμένη εικόνα κάθε ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, τονίζουν οι κάτοικοι της υπαίθρου.

Πρωταγωνιστές του ιδιότυπου αυτού «χορού», τα μαύρα φίδια που δεν θεωρούνται και επικίνδυνα. Τώρα, αν τυγχάνει να τα βλέπεις από απόσταση αναπνοής, προφανώς αλλάζει το πράγμα.