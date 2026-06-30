Ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί το στεγαστικό σχέδιο κτίΖΩ σχετίζεται με την αδυναμία των δικαιούχων να καταβάλουν €20.000-€30.000 ως εισφορά για το καινούριο διαμέρισμα που θα τους δοθεί.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οδήγησαν στο εξής απίστευτο αποτέλεσμα: Αν κατέβαλλαν όλοι οι δικαιούχοι τη συνεισφορά τους, το κράτος θα εισέπραττε περίπου €6 εκατ. ενώ στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την έναρξη του Σχεδίου κατέβαλε σε ενοίκια (όσων προσφύγων εκκένωσαν τις υπό αναδόμηση πολυκατοικίες) συνολικά € 4.344.790. Μόνο για το 2026 το κράτος θα καταβάλει υπό μορφή ενοικίων €140.000.

Κάποια από τα ενοίκια σχετίζονται και με το γεγονός ότι ορισμένοι πρόσφυγες δεν έχουν εγκαταλείψει τις πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν με αποτέλεσμα το κράτος να συνεχίζει να καταβάλλει ενοίκιο στους ιδιοκτήτες οι οποίοι εγκατέλειψαν τα κτήρια.

Όπως παρατήρησαν βουλευτές, μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων (ενώπιον της οποίας συζητήθηκε η πρόοδος του Σχεδίου κτίΖΩ), μέχρι να υλοποιηθεί, θα καταβληθούν περισσότερα χρήματα από όσα θα εισπράξει το κράτος ως συνεισφορά των δικαιούχων.

Όπως ελέχθη από λειτουργούς του δημοσίου, κατά μέσο όρο η συνεισφορά των δικαιούχων κυμαίνεται στις €350.000.

Ενημερώνοντας του βουλευτές εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών και της Πολεοδομίας η κ. Ειρήνη Γιαννακού, ανέφερε, ότι στο κτίΖΩ εμπίπτουν 358 πολυκατοικίες εκ των οποίων οι 43 (326 μονάδων) κρίθηκαν κατεδαφιστέες, οι 70 εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση στην οποία τα κτήρια θα τύχουν εκτεταμένων συντηρήσεων ενώ οι υπόλοιπες 245 χρίζουν μικρότερης κλίμακας συντηρήσεων.

Όπως εξήγησε, στην πρώτη φάση, από τις 43 πολυκατοικίες έπρεπε να κατεδαφιστούν οι 20 και έχουν κατεδαφιστεί οι 16 με προοπτική να κατεδαφιστούν άλλες δύο ενώ στις τελευταίες δύο υπάρχουν τρεις οικογένειες οι οποίες αρνούνται να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.

Στη θέση των πρώτων 20 πολυκατοικιών θα ανεγερθούν 19 πολυκατοικίες των 18-19 διαμερισμάτων.

Όπως ελέχθη, δύο πολυκατοικίες ολοκληρώνονται ενώ έξι πολυκατοικίες τελούν υπό ανέγερση. Σε άλλες δύο περιπτώσεις εκδόθηκαν πολεοδομικές άδειες που αφορούν τρεις πολυκατοικίες. Μία πολυκατοικία βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης πολεοδομικής άδειας και για τέσσερις ετοιμάζονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Στις υπόλοιπες 23 (από τις 43 κατεδαφιστέες) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκκένωσης.

Όσον αφορά τη φάση Β, δηλαδή τις 70 υπό συντήρηση πολυκατοικίες, 30 ιδιοκτήτες εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Σχέδιο.

Από τις υπόλοιπες 245, οι 41 μεταφέρθηκαν στη φάση Β (των 70) ώστε να συντηρηθούν πιο γρήγορα.

Ο Δήμαρχος Λατσιών, για να καταδείξει πως όταν κτίστηκαν τα κτήρια στους συνοικισμούς δεν είχαν ανεγερθεί με τα καλύτερα πρότυπα, ανέφερε: «Ο πεθερός μου δεν πήρε σπίτι σε συνοικισμό επειδή ήταν κτίστης και είδε πως κτίζονταν τα σπίτια».

Η βουλευτής Αναστασία Χάσικου υπέδειξε, πως κάποιοι δικαιούχοι δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τη δική τους συνεισφορά και ουσιαστικά όσοι το κάνουν, αυτό που δίνουν είναι το κομπόδεμα που φύλαξαν για τα υστερινά τους. Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στα διαμερίσματα τους επειδή δεν έχει χρήματα να καταβάλει τη συνεισφορά του και παρόλα αυτά δέχονται πιέσεις για να πληρώσουν, είπε.

Ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας παρατήρησε πως είναι αδιανόητο σε τρία χρόνια υλοποίησης του κτίΖΩ να έχουν ολοκληρωθεί μόνο δύο από τις 20 πολυκατοικίες.

Ο Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το θέμα, υπέδειξε, πως το έντυπο το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν δικαιούχοι της φάσης Β, δεν μπορεί να συμπληρωθεί από 80χρονους, γι’ αυτό επιβάλλεται να απλοποιηθεί . Τώρα που το διαβάζω συνειδητοποιώ γιατί δεν προχωρά η διαδικασία, είπε χαρακτηριστικά.