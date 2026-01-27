Δύο πολυκατοικίες του σχεδίου κτίΖΩ, το οποίο αφορά την κατεδάφιση 43 πολυκατοικιών σε προσφυγικούς συνοικισμούς και την ανέγερση νέων, παραδίδονται μέχρι το καλοκαίρι, ενώ άλλες δύο πολυκατοικίες δεν εκκενώθηκαν καν, επειδή οι δικαιούχοι πρόσφυγες δεν τις εγκαταλείπουν.

Στο μεταξύ, πέρασαν ήδη τρία χρόνια από την εξαγγελία του Σχεδίου και το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει ενοίκιο σε όσους εγκατέλειψαν τις 20 πρώτες πολυκατοικίες. Ανάμεσα στους δικαιούχους που λαμβάνουν ενοίκιο βρίσκονται και αυτοί που διέμεναν στις δύο πολυκατοικίες τις οποίες δύο δικαιούχοι αρνούνται να εκκενώσουν. Αυτό υποχρέωσε το υπουργείο Εσωτερικών να εντοπίσει άλλο τεμάχιο για ανέγερση νέων πολυκατοικιών και τώρα προχωρά στο διαχωρισμό του σε οικόπεδα.

Σημειώνεται, πως κάποιοι δικαιούχοι δεν κατέβαλαν τη συνεισφορά που είχε προβλεφθεί στο Σχέδιο, με αποτέλεσμα να παρεμβάλλονται εμπόδια στην προώθηση της ανέγερσης των οικοδομών, ενώ, την ίδια ώρα, το κράτος πληρώνει (εδώ και τρία χρόνια) το ενοίκιο στους πρόσφυγες οι οποίοι εγκατέλειψαν τα διαμερίσματα τους.

Ο κ. Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων (ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το θέμα) παρατήρησε, πως τελικά τα χρήματα τα οποία θα καταβληθούν σε ενοίκια θα είναι περισσότερα από τα χρήματα της συνεισφοράς όσων δεν πλήρωσαν ακόμη.

Η συνεισφορά των δικαιούχων έχει ως ακολούθως:

>>€10.000 για διαμέρισμα 1 υπνοδωματίου

>>€20.000 για διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων

>>€25.000 για διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων

Η κ. Ειρήνη Γιαννακού, ενημερώνοντας τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων (εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών) σχετικά με την πρόοδο του Σχεδίου κτίΖΩ, ανέφερε, πως η πορεία υλοποίησης βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό στάδιο.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή τελούν υπό ανέγερση πέντε πολυκατοικίες εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε προχωρημένη φάση υλοποίησης (στο 95% και 90% αντίστοιχα). Πρώτη ολοκληρώνεται η πολυκατοικία στην οδό Τήνου στα Λατσιά η οποία αναμένεται να παραδοθεί στους δικαιούχους μέχρι τον Απρίλη ενώ η δεύτερη που βρίσκεται στην οδό Γύψου στις Κόκκινες ολοκληρώνεται εντός του καλοκαιριού. Ειδικά στην πολυκατοικία αυτή, όλοι κατέβαλαν τη συνεισφορά τους.

Η κ. Γιαννακού ανέφερε και τα ακόλουθα:

Εκτός από τις δύο αυτές πολυκατοικίες έχουν εκδοθεί έξι πολεοδομικές άδειες και σύντομα αρχίζει η ανέγερση των κτηρίων. Εξάλλου, υπάρχουν άλλες 4-5 πολυκατοικίες των οποίων εκπονούνται τα αρχιτεκτονικά σχέδια ενώ βρέθηκε και συντονιστής των έργων, ζητήθηκαν προσφορές κοκ.

Συνολικά 19 πολυκατοικίες έχουν εκκενωθεί και κατεδαφιστεί πλην δύο περιπτώσεων στον Στρόβολο. Το Τμήμα Πολεοδομίας έχει προχωρήσει σε συμβόλαιο κατεδάφισης επτά πολυκατοικιών και προς το παρόν θα κατεδαφιστούν οι πέντε και θα ακολουθήσουν οι άλλες δύο στις οποίες διαμένουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι αρνούνται να τις εκκενώσουν.

Όπως είπε η κ. Γιαννακού, λόγω του ότι οι δικαιούχοι των δύο υπό αναφορά πολυκατοικιών αρνούνται να τις εκκενώσουν, εντοπίστηκε νέο τεμάχιο γης στον ίδιο συνοικισμό (Στρόβολος 3) και προωθείται η οικοπεδοποίηση του, ώστε να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα. Γενικά, η πρώτη φάση που αφορά την κατεδάφιση 43 πολυκατοικιών και την ανέγερση νέων βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο. Για τις 23 από τις 43 πολυκατοικίες (της πρώτης φάσης) κινήθηκαν οι διαδικασίες κατεδάφισης .

Όσον αφορά την Φάση Β που επηρεάζει 70 πολυκατοικίες, έχουν ενημερωθεί όλοι οι ένοικοι και σε κάποιες από αυτές έχει οριστεί πολιτικός μηχανικός. Σε 19 πολυκατοικίες έχει οριστεί διαχειριστική επιτροπή ενώ προχωρούν και οι στατικές μελέτες προκειμένου να διαπιστωθούν τα προβλήματα και να προωθηθούν οι επιδιορθώσεις.

Παράλληλα, 25 πολυκατοικίες της φάσης Γ (από τις συνολικά 245 πολυκατοικίες), εντάχθηκαν στη Φάση Β επειδή παρουσίαζαν κάποιες φθορές και έτσι επισπεύδεται η διαδικασία συντήρησής τους. Η επιδιόρθωση των 25 υπό αναφορά πολυκατοικιών θα άρχιζε την επόμενη χρονιά και τώρα επισπεύδεται.

Σχολιάζοντας αναφορές βουλευτών, ότι κάποιοι δικαιούχοι πρόσφυγες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να καταβάλουν τη συνεισφορά τους, η λειτουργός Πολεοδομίας κ. Κατερίνα Αντωνίου, ανέφερε ότι είχε δημιουργηθεί «ταμείο ευαλωτότητας» στο οποίο ιδιώτες συνεισέφεραν €1 εκατ. Τα χρήματα διατέθηκαν σε δικαιούχους του Σχεδίου κτίΖΩ, οι οποίοι λόγω των οικονομικών τους περιστάσεων δεν ήταν σε θέση να καταβάλουν τη συνεισφορά που προνοήθηκε. Για την κατανομή του κονδυλίου ελήφθησαν υπόψιν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Για διασταύρωση των πληροφοριών που έδιναν οι πρόσφυγες που ενέπιπταν στις ευάλωτες ομάδες, τους ζητήθηκε και προσκόμισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.