Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανακοίνωσε την έναρξη της 12ης παγκύπριας εκστρατείας συλλογής σχολικών ειδών για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά», που θα διεξαχθεί από τα μέσα Ιουνίου – μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι φορείς/οργανωμένα σύνολα που εξυπηρετούν οικονομικά ευάλωτες οικογένειες πρέπει να συμπληρώνουν “Δήλωση αναγκών φορέων για υποστήριξη” επιλέγοντας τη φόρμα της επαρχίας όπου υπάρχει η ανάγκη. Διευκρινίζει επίσης ότι άτομα και οικογένειες τα οποία χρειάζονται βοήθεια, μπορούν να επικοινωνούν με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία τους.

Στην εκστρατεία μπορούν να προσφέρουν άτομα, οικογένειες, Δήμοι, κοινότητες, επιχειρήσεις/εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικοί/ημικρατικοί φορείς, οργανισμοί, οργανωμένα σύνολα, ΜΚΟ, κ.ά.

Η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει δωροκουπόνια από υπεραγορές /καταστήματα για σχολικά είδη ή εισφορά, είδη/προϊόντα για τα παιδιά (καινούργια ή μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση) και ειδικότερα σχολικά είδη (τσάντες, κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, ένδυσης και υπόδησης), βιβλία, παραμύθια, εκπαιδευτικά παιχνίδια,έπιπλα και εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, υπολογιστή), κ.α.

Μπορεί επίσης να αφορά διάθεση χώρου ως σημείου συλλογής ειδών, συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού/εθελοντών για υποστήριξη των αναγκών της εκστρατείας (εθελοντική βοήθεια/εταιρικός εθελοντισμός), υποστήριξη της προβολής της εκστρατείας, προβολή της εκστρατείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οθόνες προβολής κ.ά., προώθηση του υλικού της εκστρατείας σε μέλη, συνεργάτες, πελάτες για να προσφέρουν στην εκστρατεία, προσφορά υπηρεσιών για ενίσχυση των εκστρατειών.

Το ΠΣΣΕ παραθέτει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία λογαριασμού εισφορών ΠΣΣΕ: EUROBANK LIMITED

ΙΒΑΝ: CY48005001050001050113724403 – Account name: PANG.SYNTON. SYMV. ETHELONTISMOU

Το ΠΣΣΕ διευκρινίζει ότι τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)/Σώματα Εθελοντών σε κάθε επαρχία, κατανέμουν τις δωρεές σε ευάλωτες οικογένειες βάσει των αναγκών που θα υποβληθούν από τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέλη του ΠΣΣΕ/των ΕΣΣΕ ή/και άλλους φορείς.

Το ΠΣΣΕ σημειώνει πως εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διαδικασιών για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, η εκστρατεία έχει βοηθήσει από το 2015, χιλιάδες οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και ότι η επιτυχία των εκστρατειών, βασίζεται μεταξύ άλλων, στην προσφορά και στις δωρεές που γίνονται από το Δίκτυο Εθελοντισμού, το οποίο αποτελείται από συνεργάτες/υποστηρικτές από όλους τους φορείς της κοινωνίας.

Τέλος το ΠΣΣΕ συμπληρώνει ότι με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και πράξεις εθελοντισμού και προσφοράς μπορούμε να «απλώσουμε» τα χέρια μας για να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών για να αρχίσουν τη νέα σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία.

ΚΥΠΕ