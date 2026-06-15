Οριζόντιες αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα που σχετίζονται με την αναπηρία, προτίθεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η Κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε σχετικά τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας για τον Πολίτη (Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας) κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι των τριών φορέων μετά τη συνάντηση, αυτή τη στιγμή αναμένεται η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να ανακοινωθούν οι οριζόντιες αυξήσεις για όλους τους υφιστάμενους δικαιούχους αλλά και οι νέες ομάδες ατόμων με αναπηρίες τα οποία θα ενταχθούν στα σχετικά επιδόματα.

Προς συζήτηση, τέθηκε και το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας σε ηλικιωμένους αλλά και χρόνιους ασθενείς καθώς και το ζήτημα της καθυστέρησης που φαίνεται να υπάρχει στην εφαρμογή του «κόκκινου κουμπιού».