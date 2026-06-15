Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, η Κύπρος έχει ξεχωριστή θέση στην ατζέντα, καθώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των κρίσιμων φακέλων που διαχειρίστηκε η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ. Η προσοχή των ηγετών της ΕΕ και των επικεφαλής των θεσμών εστιάζεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαπραγματευτικού πακέτου για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το κεφάλαιο της οικονομίας, όπως φαίνεται και μέσα από την επιστολή του Αντόνιο Κόστα προς τους ηγέτες της ΕΕ, θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα στο υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 αποτελούν τους δύο άξονες του στόχου που έχει θέσει η ΕΕ για να παραμείνει οικονομικά ανταγωνιστική.

Όσον αφορά στην Κύπρο:

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ατζέντα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» (One Europe, One Market), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας, παράλληλα με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ θα παρουσιάσει το πρώτο διαπραγματευτικό κείμενο με αριθμούς για το ΠΔΠ 2028–2034, για να καθοδηγήσει το έργο της επόμενης Ιρλανδικής Προεδρίας.

Η πρόσκληση Κόστα προς τους ηγέτες

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ με την οποία τους προσκαλεί στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης και 19ης Ιουνίου, καταγράφει τη βασική θεματολογία που θα απασχολήσει τους 27 ηγέτες: «Σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό πλαίσιο, θα εξετάσουμε αρκετά κρίσιμα ζητήματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, μεταξύ των οποίων η ανταγωνιστικότητα και οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, καθώς και η Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Ως προς το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Αντόνιο Κόστα αναφέρει ότι η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ξεκινήσει “αξιολογώντας την πρόοδο στο πλαίσιο της ατζέντας 2018Μία Ευρώπη, Μία Αγορά2019, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της παρουσίασης των κύριων αποτελεσμάτων της Κυπριακής Προεδρίας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η συνεχής από κοινού παρακολούθηση που διενεργείται από τα τρία θεσμικά όργανα θα συμβάλει στη συζήτηση αυτή”.

Τα οικονομικά ζητήματα θα συζητηθούν και το βράδυ της Πέμπτης, στη διάρκεια του δείπνου εργασίας των ηγετών της ΕΕ. Στόχος, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να αναπτύξουν κοινή αντίληψη για τις προκλήσεις και να δοθούν κατευθύνσεις στην Επιτροπή για την πορεία προς τα εμπρός. Η Ευρώπη οφείλει να τακτοποιήσει τα οικονομικά της – ταυτόχρονα, όμως, ο θεμιτός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί ίσους όρους ανταγωνισμού.

Ενώπιον των ηγετών το Nego Box

Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα βρίσκεται στην ατζέντα: «Η Κυπριακή Προεδρία θα παρουσιάσει ένα πρώτο διαπραγματευτικό κείμενο με αριθμητικά στοιχεία. Προκειμένου να καθοδηγήσουμε το έργο της επερχόμενης Ιρλανδικής Προεδρίας, η συζήτησή μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στα βασικά στοιχεία που θα διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Αυτό περιλαμβάνει την πρόοδο στο ζήτημα των νέων ιδίων πόρων, η οποία θα αποβεί καθοριστική για να ευθυγραμμίσουμε τις φιλοδοξίες μας με τα αναγκαία μέσα», αναφέρει στην επιστολή του ο Κόστα.

Τα άλλα θέματα

Πέραν από το θέμα της Ουκρανίας, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν και το άνοιγμα της πρώτης δέσμης κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ.

Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, θα εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του Ιράν, καθώς και την κατάσταση στη Γάζα και στον Λίβανο.

Τέλος, ο Αντόνιο Κόστα αναφέρει: «Συνεχίζοντας την πάγια τακτική μας, θα αποτιμήσουμε επίσης την πρόοδο στην εφαρμογή προηγούμενων συμπερασμάτων για τη μετανάστευση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς σε όλους τους τομείς προτεραιότητας. Αναμένεται επιστολή της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για να εμπλουτίσει τη συζήτησή μας».