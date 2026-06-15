Δεν προκαλεί εντύπωση η αντίδραση της ΠΑΣΥΔΥ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου; Οι μισθοί τους θα ανέβουν το 2027 λόγω της παραχώρησης προσαυξήσεων και ΑΤΑ, ενώ θα συνεχιστούν οι γενικές αυξήσεις του 1.5%.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως θα είναι ανεπαίσθητες οι αυξήσεις στις απολαβές των εργαζομένων στην κρατική μηχανική. Είτε μικρές, είτε μεγάλες, θα είναι αυξήσεις, οι μισθοί θα ανέβουν, επηρεάζοντας σε κάποιο βαθμό το κρατικό μισθολόγιο. Όπως υποστήριξε η ΠΑΣΥΔΥ, τα δημοσιεύματα περί φουσκώματος του μισθολογίου του κράτους είναι ανεδαφικά και παραπληροφορούν. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα, παρά από την ΠΑΣΥΔΥ; Δηλαδή, η συνδικαλιστική οργάνωση των δημόσιων υπαλλήλων λειτουργεί ως συνήγορος του κράτους;

Πάντως, από στην ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ φαίνεται ξεκάθαρα πως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα υποβάλουν αίτημα για να τους παραχωρηθούν περαιτέρω γενικές αυξήσεις σε ευθέτω χρόνο και αυτές μάλιστα θα είναι ανάλογα με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο δεν θα φουσκώσει το μισθολόγιο; Η ΠΑΣΥΔΥ θα πρέπει να απαντήσει και να μην περιορίζεται σε ανακοινώσεις εντυπωσιασμού των μελών τους.

ΜΕΣ