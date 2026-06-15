Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του Μίνωος, γνωστού ως Ψαροχώρι της Κάτω Πάφου, εκφράζει με δημόσια παρέμβασή του ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης που προσβάλλουν την πόλη και την τουριστική της φυσιογνωμία.

Ο κ. Ονησιφόρου αναφέρει πως η Τοπική Αρχή θα προχωρήσει στον ευπρεπισμό και στην αποκατάσταση της περιοχής.

Ο στόχος του Δήμου είναι ξεκάθαρος: «μια πόλη καθαρή, περιποιημένη και αντάξια των δημοτών της».

Την Τετάρτη, ανακοίνωσε, ξεκινά η υλοποίηση του ολοκληρωμένου πλάνου για τον πλήρη ευπρεπισμό και την αποκατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι καθήκον μας, συνέχισε, «να διασφαλίζουμε ότι κάθε γειτονιά και κάθε δημόσιος χώρος αποπνέει εικόνα τάξης, καθαριότητας και σεβασμού προς τους πολίτες»

Παράλληλα, θα προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που θα δώσουν νέα ζωή στους χώρους αυτούς, ώστε να αξιοποιούνται σωστά και να μην επαναληφθούν φαινόμενα εγκατάλειψης και υποβάθμισης.

Αναφερόμενος στο ιστορικό του θέματος, σε ανακοίνωση του σημείωσε πως το Μίνωος εγκαινιάστηκε το 2021 με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, η κατάσταση που παρουσιάζει είναι, όπως σημειώνει, σοκαριστική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άνθρωποι διαμένουν και κοιμούνται κάτω από δέντρα, μέσα σε θάμνους, σε πάρκα και σε εγκαταλελειμμένα τουρκοκυπριακά υποστατικά, υπό συνθήκες που, όπως τονίζει, δεν συνάδουν με ευρωπαϊκή πόλη.

Οι εικόνες που συνοδεύουν την καταγγελία αποτυπώνουν, κατά τον ίδιο, μια κατάσταση πλήρους υποβάθμισης.

Ο κ. Ονησιφόρου υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες πολιτών, δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η Αστυνομία παραμένει απούσα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, επικρίνει το Γραφείο Ευημερίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς αποτελεσματική παρέμβαση.

Την ίδια στιγμή, τα γραφεία και τα κυλικεία που κατασκευάστηκαν με χρήματα των δημοτών παραμένουν, σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα, κλειστά και αναξιοποίητα από τον Δήμο Πάφου. Η εγκατάλειψη των υποδομών, όπως αναφέρει, οδήγησε σε βανδαλισμούς, με αποτέλεσμα οι χώροι να παραβιαστούν, να υποστούν ζημιές και να μετατραπούν σε πρόχειρα καταλύματα και εστίες ακαταστασίας.

Η εικόνα που περιγράφεται περιλαμβάνει συσσωρευμένα σκουπίδια, έντονη βρωμιά και δυσοσμία, στοιχεία που συνθέτουν, όπως επισημαίνεται, ένα σκηνικό παρακμής.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο τέμενος της περιοχής, το οποίο δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο από την κατάσταση, καθώς και στις κοινόχρηστες τουαλέτες, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, έχουν ουσιαστικά καταληφθεί, στερώντας από πολίτες και επισκέπτες την πρόσβαση σε βασικές υποδομές.

Ο δημαρχεύων υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κτίρια, χώρους πρασίνου και παιδότοπο, ενώ βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικά αξιοθέατα που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Παρά τη σημασία της περιοχής, τονίζει ότι ο χώρος έχει αφεθεί στην τύχη του.

Αναφερόμενος στις ευθύνες, ο κ. Ονησιφόρου επισημαίνει ότι αυτές δεν βαραίνουν μόνο έναν φορέα, αλλά όλους όσοι γνώριζαν την κατάσταση και δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες. Κατονομάζει την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, καθώς και τον ίδιο τον Δήμο Πάφου.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, τουρισμό και ποιότητα ζωής όταν επιτρέπουμε τέτοιες εικόνες στην καρδιά της Κάτω Πάφου», σημειώνει, καλώντας σε άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Καταλήγοντας, ο δημαρχεύων τονίζει ότι το Μίνωος δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις, αλλά άμεσες παρεμβάσεις που να περιλαμβάνουν καθαρισμό του χώρου, ενίσχυση της αστυνόμευσης, κοινωνική παρέμβαση, αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση της τάξης και της αξιοπρέπειας.

Όπως αναφέρει, η σημερινή εικόνα του χώρου δεν συνιστά απλώς εγκατάλειψη, αλλά «ντροπή», αποδίδοντας την ευθύνη στην αδιαφορία όλων όσοι είχαν τη δυνατότητα να δράσουν και δεν το έπραξαν.

ΚΥΠΕ