Η πράσινη μετάβαση στην αεροπορία πρέπει να συνοδεύεται από καινοτομία, επενδύσεις και πολιτικές που ενισχύουν, αντί να αποδυναμώνουν, τη θέση της Ευρώπης στον διεθνή αεροπορικό τομέα, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης.

Σε ομιλία του κατά τη Σύνοδο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αεροπορία, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Λευκωσία και διοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει ισχυρή τη διεθνή της θέση στον τομέα.

Την ομιλία του διάβασε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη.

Ο Βαφεάδης ανέφερε ότι η αεροπορία αποτελεί ίσως την πιο ξεκάθαρη έκφραση του οράματος της Κυπριακής Προεδρίας για μια «Αυτόνομη Ένωση – Ανοιχτή στον Κόσμο», καθώς συνδέει τους πολίτες, στηρίζει την οικονομία, ενισχύει τον τουρισμό και το εμπόριο και διατηρεί την Ευρώπη συνδεδεμένη με τους γείτονες και τους παγκόσμιους εταίρους της.

Όπως σημείωσε, η αεροπορία δεν είναι απλώς ένας τρόπος μεταφοράς, αλλά δημόσιο αγαθό και στρατηγικός παράγοντας για την εξωστρέφεια και την ευημερία της Ευρώπης.

Ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αεροπορία βρίσκεται σε καθοριστική στιγμή, καθώς ο τομέας αντιμετωπίζει γεωπολιτική αστάθεια, περιορισμούς στον εναέριο χώρο, πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξανόμενα λειτουργικά κόστη και την πρόκληση της απανθρακοποίησης.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, η Ευρώπη προετοιμάζει νέα στρατηγική για την αεροπορία, η οποία θα διαμορφώσει το μέλλον του τομέα για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Βαφεάδη, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των συζητήσεων, ιδίως σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

Ανέφερε ότι, ενώ η Ευρώπη παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τα υψηλά, σαφή και απλοποιημένα ρυθμιστικά πρότυπα, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια, οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται με επιτυχία στη διεθνή σκηνή.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από καινοτομία και επενδύσεις, καθώς και από πολιτικές που ενισχύουν τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή αεροπορία.

Η συνδεσιμότητα ως αναγκαιότητα

Ως δεύτερη βασική προτεραιότητα, ο Υπουργός ανέδειξε τη συνδεσιμότητα, σημειώνοντας ότι για ένα νησιωτικό κράτος μέλος, όπως η Κύπρος, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Η συνδεσιμότητα, είπε, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και για τη διατήρηση δεσμών με ευκαιρίες, αγορές και υπηρεσίες.

Ο Βαφεάδης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει πως τα νησιά, οι περιφερειακές περιοχές και οι απομακρυσμένες κοινότητες παραμένουν συνδεδεμένες. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφερειακή αεροπορία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο.

Όπως εξήγησε, οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες, τα μικρότερα αεροδρόμια και τα δρομολόγια με Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας παρέχουν ζωτικές συνδέσεις για πολίτες και επιχειρήσεις, ιδίως σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Πρόσθεσε ότι, κατά τη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για την αεροπορία, πρέπει να διασφαλιστεί πως οι υπηρεσίες αυτές θα παραμείνουν βιώσιμες και αειφόρες.

Η εδαφική συνοχή, ανέφερε, αποτελεί θεμελιώδη ευρωπαϊκό στόχο, ενώ η αεροπορία είναι συχνά το μόνο πρακτικό μέσο για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και συνδεσιμότητας για όλες τις περιοχές.

Αεροπορικοί δεσμοί με γειτονικές περιοχές

Ο Υπουργός σημείωσε ότι, παράλληλα με την ισχυρή εσωτερική συνδεσιμότητα σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει και πέρα από τα σύνορά της.

Η ευημερία, η ασφάλεια και η παγκόσμια επιρροή της Ευρώπης εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ισχυρούς αεροπορικούς δεσμούς με γειτονικές χώρες, ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Βαφεάδη, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να στηρίξει το εμπόριο, τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τις διαπροσωπικές επαφές, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου κόμβου.

Νέα γενιά αεροσκαφών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εμφάνιση αεροσκαφών μακρινών αποστάσεων νέας γενιάς, τα οποία, όπως είπε, μετασχηματίζουν την παγκόσμια αεροπορία.

Τα νέα αυτά αεροσκάφη καθιστούν δυνατή τη λειτουργία απευθείας δρομολογίων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για αεροδρόμια και περιοχές που στο παρελθόν βασίζονταν σε μεγάλα αεροδρόμια-κόμβους για τη διεθνή συνδεσιμότητα.

Ο Βαφεάδης σημείωσε ότι η τεχνολογική αυτή εξέλιξη έχει τη δυνατότητα να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά σε νέες αγορές και να ενισχύσει τόσο τη συνδεσιμότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι εξελίξεις αυτές συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν την περιφερειακή αεροπορία, η οποία θα παραμείνει απαραίτητη για την εδαφική συνοχή και την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός ανέφερε ότι η σύνοδος συγκεντρώνει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διεθνείς οργανισμούς.

Κάλεσε τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες και να εστιάσουν σε πρακτικές λύσεις, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα της συνόδου μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού τομέα αεροπορίας που θα είναι ανταγωνιστικός, συνδεδεμένος, βιώσιμος και ανθεκτικός.