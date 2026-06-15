Ποσοστό απασχόλησης 82,3% κατέγραψε η Κύπρος το 2025 μεταξύ των νέων αποφοίτων ηλικίας 20 έως 34 ετών, παραμένοντας πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 82,3%. Για τους άνδρες ανήλθε στο 81,3%, ενώ για τις γυναίκες αποφοίτους έφτασε στο 83,3%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό απασχόλησης των νέων που είχαν αποφοιτήσει πρόσφατα από τη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε στο 83,0% το 2025, από 82,3% το 2024. Σε σύγκριση με το 2014, το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 7,5%.

Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ αναφέρει ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, τα οποία έφτασαν στο 87,0%, έναντι 77,2% για τους αποφοίτους μεσαίου επιπέδου εκπαίδευσης.

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης πρόσφατων αποφοίτων καταγράφηκαν στη Μάλτα με 91,0%, στη Γερμανία με 90,6% και στην Ολλανδία με 90,1%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 62,4%, στην Ιταλία με 71,8% και στη Ρουμανία με 72,7%.

Η Eurostat επισημαίνει επίσης ότι, σε επίπεδο ΕΕ, οι άνδρες απόφοιτοι εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, στο 84,4%, σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι οποίες κατέγραψαν ποσοστό 81,5%.

Σε συνολικά 18 κράτη μέλη, η απασχόληση των πρόσφατων αποφοίτων ήταν υψηλότερη στους άνδρες. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, το ποσοστό ήταν υψηλότερο στις γυναίκες.

Οι μεγαλύτερες διαφορές υπέρ των γυναικών καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 11,8%, στην Εσθονία με 5,0% και στη Φινλανδία με 4,4%.