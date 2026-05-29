Ποσοστό 51,8% των εργαζομένων στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Κύπρο ήταν γυναίκες το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότεροι από 81,6 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15 έως 74 ετών εργάζονταν το 2025 σε επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 1,8% σε σύγκριση με το 2024, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον εργαζομένους, ενώ σε σχέση με το 2015 καταγράφεται άνοδος 25,3%.

Από το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα στην ΕΕ, το 52,5% ήταν γυναίκες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 42,8 εκατομμύρια άτομα. Σε σύγκριση με το 2024, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε κατά 2,3%, ενώ σε σχέση με το 2015 η αύξηση φθάνει το 27,9%, δηλαδή περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια γυναίκες την τελευταία δεκαετία.

Τα επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ή τεχνικές γνώσεις σε πεδία όπως οι φυσικές και βιοεπιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές σπουδές.

Σε επίπεδο περιφερειών NUTS 1, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στον τομέα καταγράφηκαν στη Λετονία, με 62,4%, στην ουγγρική περιφέρεια Great Plain and North, με 61,1%, και στην Εσθονία, με 60,5%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη γαλλική Κορσική, με 42,7%, στη Μάλτα, με 46,0%, και στην ιταλική περιφέρεια Centro, με 47,2%.

Η Eurostat σημειώνει ότι οι επιστήμονες και οι μηχανικοί αποτελούν περίπου το 24,8% του συνόλου των εργαζομένων στην επιστήμη και την τεχνολογία στην ΕΕ. Η Γερμανία καταγράφει τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό, με 4,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικούς.

Παρότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα στους τομείς επιστήμης και τεχνολογίας συνολικά, εξακολουθούν να είναι υποεκπροσωπούμενες στην υποκατηγορία των επιστημόνων και μηχανικών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των γυναικών στη συγκεκριμένη υποκατηγορία ανήλθε στο 40,8% το 2025. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση 0,5 ποσοστιαίων μονάδων την τελευταία δεκαετία, ενώ ο αριθμός των γυναικών σε αυτούς τους ρόλους αυξήθηκε κατά 54,4% την περίοδο 2015–2025, από 5,3 εκατομμύρια σε 8,2 εκατομμύρια.