Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάριος Ζαχαριάδης, την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι πληθωριστικές τάσεις θα παραμείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Ζαχαριάδης ανέφερε ότι ήδη καταγράφεται «τεράστια πτώση» στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να μεταδοθεί σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και στα πρατήρια βενζίνης.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων, την κοστολόγηση και τη μεταφορά τους, εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος ώστε να φανούν μειώσεις στις τιμές.

«Αλλά θα δούμε μία πιο άμεση μείωση στην βενζίνη στα πρατήρια λογικά της επόμενες εβδομάδες βάσει αυτού που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές», ανέφερε.

Δεν αίρεται πλήρως η αβεβαιότητα

Κληθείς να σχολιάσει τον αντίκτυπο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στην οικονομία, ο καθηγητής είπε ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, η οποία όμως δεν αίρει πλήρως την αβεβαιότητα, καθώς αφορά προσωρινή εκεχειρία δύο μηνών με διαπραγμάτευση.

«Το σημαντικό όμως είναι ότι ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, χρειάζεται μία διαδικασία να βρεθούν οι νάρκες π.χ., η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο», σημείωσε.

Οι τιμές του πετρελαίου, όπως είπε, παρέμειναν για παρατεταμένο διάστημα σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αλλά πλέον έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι Brent.

Ο Ζαχαριάδης πρόσθεσε ότι η διακίνηση πετρελαίου αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες, εξέλιξη που ήδη πιέζει προς τα κάτω την τιμή του πετρελαίου.

Παρά ταύτα, τόνισε ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου για παρατεταμένη περίοδο έχουν ήδη επηρεάσει άλλα προϊόντα, την παραγωγή και τη μεταφορά τους, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πληθωριστικές τάσεις που δεν σταματούν ξαφνικά με τη συμφωνία.

Υψηλές οι πληθωριστικές προσδοκίες στην Κύπρο

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ζαχαριάδης είπε ότι η χώρα καταγράφει καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ωστόσο, όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι πληθωριστικές προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων παραμένουν «πάρα πολύ ψηλές» αυτή τη στιγμή.

Όπως εξήγησε, οι προσδοκίες αυτές θα ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές προς το παρόν, μέχρι να αντιστραφεί η τάση από την πλευρά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία είναι πως οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν ήδη αυξηθεί, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό.

Η Κύπρος, όπως είπε, αποτελεί παράδειγμα χώρας όπου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναμένουν ακόμη υψηλότερη τάση ανόδου των τιμών, κάτι που από μόνο του μπορεί να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω το επόμενο διάστημα.

Γενικότερα, ανέφερε ότι οι τιμές διαφόρων προϊόντων έχουν αυξηθεί λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών το προηγούμενο διάστημα. Η πραγματικότητα αυτή, πρόσθεσε, έχει αποτυπωθεί στις προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους συντηρούν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

«Άρα θα πάρει χρόνο να ομαλοποιηθεί η οικονομία όσον αφορά τις πληθωριστικές τάσεις έστω και αν το πρόβλημα λυθεί τελεσίδικα τους επόμενους μήνες με τα Στενά του Ορμούζ», υπέδειξε.

Επιτόκια και προοπτική αποκλιμάκωσης

Ο Ζαχαριάδης υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη μία αύξηση εντός του 2027, ανάλογα και με την πορεία των πληθωριστικών προσδοκιών.

Όπως είπε, μπορεί να μη χρειαστούν τόσες αυξήσεις επιτοκίων όσες θα απαιτούνταν εάν συνεχιζόταν η κατάσταση στο Ιράν.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση τους επόμενους λίγους μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, καλύτερος ορίζοντας ως προς τον πληθωρισμό μπορεί να διαφανεί προς τα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.

Καταλήγοντας, ο Ζαχαριάδης ανέφερε ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν συχνά μόνιμα την οικονομική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, αλλά και η πολύ χαμηλή ανάπτυξη.