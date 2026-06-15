Σε άμεση παρέμβαση προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Λεμεσού, αφαιρώντας πασσαλάκια επί της οδού Θέκλας Λυσιώτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών μπροστά από σχολικές μονάδες της περιοχής.

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου μετά την επιστολή 11 σημείων που στάλθηκε προς το Υπουργείο Μεταφορών, με την οποία ζητούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στα έργα που εκτελούνται από τα Δημόσια Έργα, καθώς –όπως αναφέρεται– συνεχίστηκε και σήμερα η τοποθέτηση πασσάλων στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζει την ανάγκη για ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται με σχεδιασμό και χωρίς προχειρότητες, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια της πόλης για μαθητές, κατοίκους και οδηγούς.