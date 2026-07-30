Με την προκήρυξη του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον Β΄ Πόλο Ανάπτυξης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου βάζει μπροστά τον σχεδιασμό ενός έργου στρατηγικής σημασίας, που προβλέπει τη δημιουργία νέας πανεπιστημιούπολης στους χώρους του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και της Α΄ Τεχνικής Σχολής. Πρόκειται για το επόμενο καθοριστικό βήμα στην επέκταση του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, καθηγητή Παναγιώτη Ζαφειρή, η προκήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα προς τη μεγάλη ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης και τη δημιουργία σύγχρονων πανεπιστημιακών υποδομών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Ο Β΄ Πόλος Ανάπτυξης χωροθετείται στο τεμάχιο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και στο τεμάχιο της Α΄ Τεχνικής Σχολής, τα οποία παραχωρήθηκαν στο ΤΕΠΑΚ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2024. Η ανάπτυξη του χώρου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης και βιώσιμης πανεπιστημιούπολης στο κέντρο της Λεμεσού.

Μέσα από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό επιδιώκεται η επιλογή μιας ολοκληρωμένης πρότασης υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας, η οποία θα συνδυάζει τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό προς τον αστικό και κοινωνικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η διαδικασία διεξάγεται σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, το οποίο έχει αναλάβει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού, στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων.

«Η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο και τη Λεμεσό. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανοικτού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα υπηρετεί την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνία για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστούμε το ΕΤΕΚ για τη συνεργασία και την πολύτιμη επιστημονική του συνδρομή σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια», υπογραμμίζει σε τοποθέτηση του κ. Ζαφείρης.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και αφορά δημόσια σύμβαση για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και του γενικού χωροταξικού σχεδιασμού του Β΄ Πόλου Ανάπτυξης. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 12:30, ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 66.000 ευρώ.