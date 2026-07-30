Δεν πέρασαν τρεις μέρες από την επιστολή των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων για τις διαδικασίες στην Επιτροπή Παρακολούθησης του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και τη θέση ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά, και ο πρόεδρος της Επιτροπής και γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, έδωσε την απάντησή του.

Σε επιστολή του προς ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για το θέμα, ο κ. Μάριος Παναγίδης επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη σχολική χρονιά 2026-2027 συνιστά νομοθετική υποχρέωση και πρόκειται για θέση, η οποία «είχε διευκρινιστεί και προς τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης».

Επίσης, ο κ. Παναγίδης αναφέρεται και στις ημερομηνίες που δόθηκαν ως προθεσμία για τον διάλογο και την κατάθεση απόψεων, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο κατανοεί πρακτικές δυσκολίες και είναι διατεθειμένο να μετακινήσει την προθεσμία υποβολής απόψεων στις 28 Αυγούστου (αντί στις 14 που είχε αρχικά οριστεί).

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή του κ. Παναγίδη:

«Σε συνέχεια σχετικής με το πιο πάνω θέμα επιστολής σας, με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) επιθυμεί να διευκρινίσει ότι αναγνωρίζει τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αρχή αυτή. Για αυτό, άλλωστε, περιέλαβε στη νομοθεσία τη σύσταση της πιο πάνω Επιτροπής, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό σώμα, που υποβάλλει εισηγήσεις προς την αρμόδια αρχή. Το προσχέδιο πρότασης για τον τρόπο εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί προϊόν προεργασίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παραδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής κατά τη συνεδρία, με στόχο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος μελέτης πριν την οριστικοποίηση της εισήγησης που θα υποβληθεί προς την Υπουργό.

Η προθεσμία των τριών εβδομάδων, μέχρι τις 14 Αυγούστου 2026, τέθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του τελικού πλαισίου από την αρμόδια αρχή, ώστε να είναι εφικτή η ομαλή έναρξη εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Το ΥΠΑΝ κατανοεί, ωστόσο, τις πρακτικές δυσκολίες που εγείρουν οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ως προς τον διαθέσιμο χρόνο και είναι διατεθειμένο να μετακινήσει την προθεσμία υποβολής απόψεων στις 28 Αυγούστου 2026, ώστε η διαμορφωτική αξιολόγηση να εφαρμοστεί ομαλά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το ΥΠΑΝ επισημαίνει ότι η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη σχολική χρονιά 2026-2027 συνιστά νομοθετική υποχρέωση. Η θέση αυτή είχε διευκρινιστεί και προς τους εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης. Ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της, ωστόσο, παραμένουν ανοικτά προς συζήτηση, στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, πριν από την οριστικοποίησή τους από την αρμόδια αρχή.

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για τη συνέχιση του διαλόγου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο λειτουργικού, με σεβασμό τόσο στο γράμμα της νομοθεσίας, όσο και στους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί».