Στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα, το κείμενο με τις θέσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το σύστημα διορισμού στην Εκπαίδευση.

Το έγγραφο δόθηκε στο πλαίσιο της δέσμευσης του Υπουργείου όπως το παραδώσει στο τέλος Ιουλίου, ούτως ώστε οι οργανώσεις να το μελετήσουν και να επανέλθουν με θέσεις και εισηγήσεις.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, δύο είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους στοχεύει το Υπουργείο. Ο πρώτος, αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας της γραπτής εξέτασης και ο δεύτερος, ρύθμιση με ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2027 για διασφάλιση των κενών θέσεων μετά την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων.

Το philenews παρουσιάζει το σχετικό απόσπασμα του εγγράφου που αφορά στα δύο πιο πάνω σημεία, όπως καταγράφεται στο κείμενο του υπουργείου Παιδείας:

Σε γραπτή δήλωσή της, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι τα δεδομένα από την εφαρμογή του υφιστάμενου συστήματος καταδεικνύουν πως η διαδικασία της εξέτασης πρέπει να αλλάξει, προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις και να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολείων.

Σύμφωνα με την υπουργό, στόχος είναι η υιοθέτηση μιας πιο λειτουργικής και αξιόπιστης διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίζει την αξιοκρατία και θα συνυπολογίζει την εκπαιδευτική εμπειρία των υποψηφίων.

Στην πρόταση λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που απέκτησαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι ως αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες. Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, επιδιώκεται η ισόρροπη συνεκτίμηση της επαγγελματικής εμπειρίας, των γνώσεων και των υπόλοιπων προσόντων των υποψηφίων.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών θεσμοθετήθηκε το 2015, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από ένα σύστημα που βασιζόταν κυρίως στη σειρά εγγραφής των υποψηφίων σε μία διαδικασία επιλογής με προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια.

Η βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την υπουργό, παραμένει η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσα από διαδικασίες που υπηρετούν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.

Η πρόταση τίθεται ενώπιον των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο να ακολουθήσει διάλογος και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση πριν από την οριστικοποίηση των αλλαγών.

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς προγραμματίζονται για τα τέλη Αυγούστου, ώστε να ανταλλαγούν απόψεις, να κατατεθούν εισηγήσεις και να δοθούν διευκρινίσεις. Οι τελικές ρυθμίσεις θα υποβληθούν σε νομοτεχνικό έλεγχο για τη διασφάλιση της νομιμότητάς τους.

«Για να διασφαλίσουμε ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2027, κάθε σχολείο θα έχει τους εκπαιδευτικούς που χρειάζεται και κάθε παιδί θα έχει την ποιοτική εκπαίδευση που δικαιούται», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την πρόταση.