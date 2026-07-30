Το θέμα με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων επιτυχόντων στις Παγκύπριες Εξετάσεις, από φοιτητικές παρατάξεις, απασχόλησε χθες ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», στη σύσκεψη συμμετείχαν η υπουργός Παιδείας, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκπρόσωποι των δύο δημόσιων πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ), εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξετάσεων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας (καθώς τα στοιχεία των επιτυχόντων γνωστοποιούνται και σε αυτό λόγω του ότι οι άρρενες είναι νεοσύλλεκτοι στην Εθνική Φρουρά τη συγκεκριμένη περίοδο).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διερεύνηση του θέματος – δηλαδή από πού οι παρατάξεις λαμβάνουν τα στοιχεία των επιτυχόντων και αρχίζουν τα τηλεφωνήματα και μάλιστα από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – θα γίνει από το Γραφείο της αρμόδιας Επιτρόπου και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα και σημεία.

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα διαρροής των προσωπικών δεδομένων αναμένεται και τοποθέτησή της με τις ανάλογες συστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα κατήγγειλε δημόσια πριν από μερικές μέρες ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης, κάνοντας λόγο για διαχρονικές πρακτικές των μεγάλων κομματικών παρατάξεων, οι οποίες παραβιάζουν τη νομοθεσία. Μάλιστα, ο κ. Μαυρίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα.