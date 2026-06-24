Ο υπουργός Εσωτερικών έκλεισε οριστικά το θέμα της δωρεάν ανέγερσης νέων προσφυγικών μονάδων και σε συνέχεια της προσέγγισης στο σχέδιο κτίΖΩ με την καταβολή μικρού μέρους του κόστους από τους δικαιούχους πρόσφυγες, χθες γνωστοποίησε πως εξετάζεται μεν η ανέγερση νέων διαμερισμάτων σε κενούς χώρους υφιστάμενων συνοικισμών, αλλά οι νέες μονάδες να νοικιάζονται με προσιτό ενοίκιο.

Η πολιτική της ανέγερσης διαμερισμάτων για σκοπούς ενοικίασης τους σε πρόσφυγες, έναντι προσιτού ενοικίου, έγινε κατά τη διάρκεια χθεσινής εμφάνισης του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, στην πρώτη συνεδρία της με τη σύνθεση που προέκυψε μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Παράλληλα ο υπουργός αναφερόμενος στα στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης ή στα σχέδια τα οποία υλοποιούνται από ιδιώτες με την παραχώρηση κινήτρων από κυβερνητικής πλευράς, παρέθεσε αριθμούς οι οποίοι παραπέμπουν σε ανέγερση πέραν των 10.000 οικιστικών μονάδων εντός της επόμενης τριετίας.

Από την ενημέρωση του υπουργού προς τους βουλευτές (στην πλειοψηφίας τους επρόκειτο για νέα μέλη) προέκυψε επίσης και μία τσαπατσουλιά του παρελθόντος, η οποία στέρησε πολύτιμους χώρους οι οποίοι σήμερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανέγερση νέων προσφυγικών πολυκατοικιών.

Από όσα ανέφερε ο υπουργός, προκύπτει ότι επειδή οι χώροι στους οποίους θα δημιουργούνταν οι συνοικισμοί (δεκαετίες 1980-1990) δεν είχαν διαχωριστεί σε οικόπεδα, παρατηρείται απόκλιση από τους χώρους στους οποίους έπρεπε να χωροθετηθούν τα νέα κτήρια. Στην πορεία, όταν θα εκδίδονταν οι τίτλοι ιδιοκτησίας, στους δικαιούχους μεταβιβάστηκαν όχι μόνο οι οικιστικές μονάδες αλλά και η κρατική γη (σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και υπέρμετρα μεγάλη) οπόταν πλέον τους ανήκει, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατόν να κτιστούν πολλά νέα κτήρια.

Παρόλα αυτά, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την ανέγερση νέων πολυκατοικιών, όπου εντοπιστούν κενοί και διαθέσιμοι χώροι σε υφιστάμενους συνοικισμούς.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, τα διαμερίσματα τα οποία θα προκύψουν δεν θα τιτλοποιηθούν (όπως συνέβαινε επί δεκαετίες) αλλά θα διατεθούν σε προσφυγικές οικογένειες με προσιτό ενοίκιο.

Πάντως, ο υπουργός δεν καθόρισε τι ακριβώς σημαίνει το «προσιτό ενοίκιο».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε, ότι η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο αλλά παρόλα αυτά διενεργήθηκε κάποιος έλεγχος για πιθανούς διαθέσιμους κενούς χώρους.

Όπως είπε, χώροι μεν υπάρχουν αλλά κάποιοι είναι δεσμευμένοι είτε ως χώροι πρασίνου είτε για άλλες χρήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι χώροι οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι και αυτοί θα βρίσκονται σε «πρώτη ζήτηση» για την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών.

Όπως είπε ο υπουργός, σχετικό αίτημα είχε τεθεί από μέλη της Επιτροπής Προσφύγων και το υπουργείο ανταποκρίθηκε διερευνώντας την πιθανότητα υλοποίησης ενός στεγαστικού σχεδίου δεδομένου και του στεγαστικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ειδικότερα τα νέα ζευγάρια.

Είπε επίσης πως θα μπορούσε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ανέγερσης πολυκατοικιών και για άλλους πολίτες πέραν των προσφύγων, αν και όπως παρατήρησε, μάλλον το ενδιαφέρον των προσφύγων θα καλύψει τα διαμερίσματα τα οποία θα προκύψουν από την ανέγερση νέων πολυκατοικιών.

Μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο πρόεδρός της κ. Νίκος Κέττηρος, ανέφερε πως μόλις πρόσφατα το ΑΚΕΛ ήγειρε το θέμα κατά τη διάρκεια συνάντησης αντιπροσωπείας του κόμματος με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Όσον αφορά το στεγαστικό και το θέμα της ανέγερσης πέραν των 10.000 οικιστικών μονάδων (οικίες και διαμερίσματα) επίσης προέκυψε από όσα ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών. Από όσα λέχθηκαν, οι μονάδες θα ανεγερθούν με ορίζοντα τριετίας κάτι το οποίο παραπέμπει σε αύξηση του οικιστικού αποθέματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των ακινήτων αλλά και για το ύψος των ενοικίων.

Ο υπουργός αναφερόταν τόσο στα κρατικά στεγαστικά προγράμματα όσον και στις κατασκευές οι οποίες προωθούνται από τον ιδιωτικό τομέα με την υλοποίηση πολεοδομικών κινήτρων τα οποία παραχώρησε το κράτος.

Αρχικά ο υπουργός έκανε αναφορά στα πολεοδομικά κίνητρα τα οποία παραχώρησε η κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της αύξησης του συντελεστή δόμησης μέχρι και 45%. Όπως είπε στο πλαίσιο αυτού του μέτρου έχουν υποβληθεί 47 αιτήσεις κάτι το οποίο μεταφράζεται σε πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων εκ των οποίων οι 400 θα αφορούν προσιτή κατοικία. Στο πλαίσιο του ιδίου σχεδίου, όσοι επιχειρηματίες δεν επιθυμούσαν να κτίσουν μονάδες τις οποίες να διαθέσουν σε προσιτή τιμή κατέθεταν το αντίτιμο το οποίο αντιστοιχεί στον επιπλέον συντελεστή δόμησης που έλαβαν, κάτι το οποίο ενίσχυσε τα ταμεία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης με €17 εκατ.

Με τα χρήματα αυτά, το επόμενο χρονικό διάστημα ο ΚΟΑΓ θα αρχίσει να κατασκευάζει 441 οικιστικές μονάδες.

Η ταχεία αδειοδότηση ανοίγει τον δρόμο…

Στο πλαίσιο της ταχείας αδειοδότησης μέχρι τον περασμένο Μάϊο, όπως είπε ο υπουργός, έχουν εγκριθεί σχέδια τα οποία αφορούν 930 πολυκατοικίες και περίπου 3.000 οικίες. Αν ληφθεί υπόψιν πως για κάθε πολυκατοικία μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ανέγερση μέχρι και 20 διαμερισμάτων, τότε οι αριθμοί είναι μεγάλοι, είπε ο υπουργός ο οποίος πρόσθεσε:

Αν θεωρήσουμε ότι η κάθε αίτηση δεν αφορά 20 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία αλλά 10, αναφερόμαστε σε 9.300 διαμερίσματα, των οποίων μπορεί να αρχίσει η ανέγερση. Άρα, για τα επόμενα χρόνια θα ανεγερθούν 9.300 διαμερίσματα και 3.000 κατοικίες. Βεβαίως, όπως παρατήρησε ο υπουργός, «ο χρόνος της ανέγερσης εξαρτάται από τους ιδιώτες αλλά λαμβανομένης υπόψιν της ζήτησης, εκτιμούμε ότι τα έργα θα προχωρήσουν. Ο κ. Ιωάννου δεν παρέλειψε να τονίσει, πως με βάση την προηγούμενη διαδικασία αδειοδότησης οι αιτήσεις θα εγκρίνονταν ύστερα από 2-3 χρόνια αντί σε μερικές μέρες όπως ισχύει σήμερα.

Νέο πλαίσιο για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες

Σχετικά με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθήθηκαν με κορωνίδα, όπως είπε, την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διάθεσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, μέσω των ακόλουθων αλλαγών:

• Θεσπίζεται ένα αντικειμενικό σύστημα με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλεξιμότητας και μοριοδότησης.

• Καταργείται η διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού Εσωτερικών, ως ο Κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

• Διασφαλίζεται η ισονομία, η διαφάνεια και η αξιοκρατία ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο.

• Ενισχύεται ο έλεγχος.

• Αυξάνονται τα έσοδα στο Ταμείο του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, προς όφελος άλλων έργων που αφορούν τη στέγαση των προσφύγων.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, από την εφαρμογή του νέου συστήματος, πραγματοποιήθηκαν ήδη τέσσερις δημοσιεύσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών που αφορούν 37 κατοικίες, 71 επαγγελματικά υποστατικά και ανοικτούς χώρους και 177 γεωργικούς κλήρους.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο κ. Ιωάννου ενημέρωσε τους βουλευτές πως η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει προχωρήσει στην ανάκτηση 79 υποστατικών και έχει οδηγήσει ενώπιον του δικαστηρίου 130 περιπτώσεις.