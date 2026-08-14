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Σε νέα εποχή θα εισέλθει η κοσμοπολίτικη ακτή Μακένζι στη Λάρνακα, αφού εντός της επόμενης διετίας αναμένεται να γίνει το πιο καθοριστικό βήμα για τη ριζική μεταμόρφωση της περιοχής, μέσω της άρσης των εξόφθαλμων παρανομιών και της ανάπλασης των δημόσιων χώρων. Αυτό θα επιτευχθεί όταν θα εφαρμοστεί το ενιαίο μάστερ πλαν της περιοχής, το οποίο είναι έτοιμο και σύντομα αναμένεται να οδηγηθεί για έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε στον «Φ» η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, που παρέθεσε στοιχεία και από τα έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που, πλέον, εισπράττει ετησίως από ενοίκια.



Το ενιαίο μάστερ πλαν, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για το Μακένζι που έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Εσωτερικών πριν από δύο χρόνια, φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη την πολεοδομική και οικοδομική αναρχία που επικρατεί στην περιοχή, στην οποία υπάρχουν παρανομίες δεκαετιών, ενώ κανένα κέντρο αναψυχής δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες (πολεοδομικές και οικοδομικές).

Σύμφωνα με πληροφορίες στο μάστερ πλαν, που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τον πεζόδρομο μπροστά από τα κέντρα αναψυχής, στον οποίο σήμερα βρίσκονται τοποθετημένα τραπεζάκια, καρέκλες, αλλά και ανθώνες, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση πεζών.

Ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν για όλο το δίκτυο των δημόσιων πεζόδρομων, για τους χώρους πρασίνου και τις παρεμβάσεις που επιτρέπονται σ’ αυτόν, αλλά και για το ύψος και το εύρος των κέντρων αναψυχής. Για να λάβει κάποιο κέντρο αναψυχής τις απαιτούμενες άδειες από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) θα πρέπει να κατεδαφίσει τις αυθαίρετες παρεμβάσεις και να συμμορφωθεί με τα όρια που τίθενται.



«Γι’ αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη μεταξύ της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπου συζητήθηκε το μάστερ πλαν, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι μισθωτές, για την άρση των παρανομιών και τη συνεπακόλουθη αδειοδότηση των υποστατικών από τον ΕΟΑΛ, εντός τακτής προθεσμίας δύο ετών ή άλλως πως, όπως καθορίζεται στη σχετική σύμβαση μίσθωσης, εάν η σύμβαση αφορά σε κενό οικόπεδο», ανέφερε στην εφημερίδα μας η διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Ανθή Λακκοτρύπη, σημειώνοντας πως το μάστερ πλαν «θα εγκριθεί προσεχώς από το Υπουργικό Συμβούλιο, για άμεση εφαρμογή».



Όπως εξήγησε η κ. Λακκοτρύπη σημαντικά οικονομικά οφέλη θ’ αποκομίσει και ο Δήμος Λάρνακας, από την εφαρμογή του μάστερ πλαν, αφού του επιτρέπει την παραχώρηση περιορισμένων χώρων, μπροστά από τα κέντρα αναψυχής, στους οποίους εντοπίζονται και οι περισσότερες παρανομίες.

«Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πυλώνες. Η νομιμοποίηση και το συγύρισμα του Μακένζι, αλλά και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εγκριθεί το μάστερ πλαν ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε πίεση στους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής μαζί με τον ΕΟΑΛ για να συμμορφωθούν, με ένα χρονοδιάγραμμα ενός με δύο χρόνια», ανέφερε, από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας. Σημείωσε, ακόμη, πως σύντομα ο Δήμος Λάρνακας θα προκηρύξει διαγωνισμό για την μελέτη εξωραϊσμού των δημόσιων χώρων της ακτής Μακένζι. «Θέλουμε να ωριμάσει ένα έργο που θα βελτιώσει τον δημόσιο χώρο, τα πλακόστρωτα τον φωτισμό», σημείωσε.

Μπαίνουν €760.000 ετησίως στο ταμείο του Κηδεμόνα τ/κ περιουσιών



Το πρώτο σημαντικό βήμα του Σχεδίου Δράσης του ΥΠΕΣ περιλάμβανε το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας των κέντρων αναψυχής και τον καθορισμό ενοικίου. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από το γεγονός πως αρκετοί από τους αρχικούς δικαιούχους πρόσφυγες προχώρησαν σε υπεκμισθώσεις των χρυσοφόρων υποστατικών. Μέχρι το 2016 ο Δήμος Λάρνακας, στον οποίο είχε μισθωθεί η περιοχή, εισέπραττε ως ενοίκια ευτελή ποσά και ακολούθως τερμάτισε τις συμβάσεις και ανέλαβε τη διαχείριση ο Κηδεμόνας τ/κ περιουσιών. Το θέμα παρέμεινε, ωστόσο, για πάρα πολλά χρόνια σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα κάποιοι να πλουτίσουν και ο Κηδεμόνας να απωλέσει πολλά εκατομμύρια ευρώ.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδόθηκαν στον «Φ» μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί 11 συμβάσεις μίσθωσης με δικαιούχους πρόσφυγες από τα συνολικά 17 υποστατικά/ανοιχτούς χώρους, όπως και η σύμβαση μίσθωσης με τον Δήμο Λάρνακας για τον χώρο στάθμευσης. Πλέον, μπαίνουν ετησίως στα ταμεία του Κηδεμόνα €760.000. «Δεν δόθηκαν συμβάσεις μίσθωσης σε μη πρόσφυγες και το θέμα της υπογραφής των νέων συμβάσεων καθυστέρησε διότι λαμβάνονται μέτρα για ανάκτηση όσων κατόχων κλήθηκαν να υπογράψουν και δεν αποδέχτηκαν, διαδικασία η οποία επιφέρει καθυστέρηση», διευκρίνισε η κ. Λακκοτρύπη.



Στόχος της Υπηρεσίας, όπως είπε, είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να υπογραφούν άλλες 3 συμβάσεις, που θα αποφέρουν άλλες €230.000 το χρόνο. «Απομένουν 3 ακίνητα (εγκαταλειμμένα κτήρια), για τα οποία λαμβάνονται από την Υπηρεσία μέτρα ανάκτησης, ώστε να διατεθούν μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών, με συνολικά κατώτατα προϋπολογιζόμενα έσοδα (εφόσον πρόκειται για διάθεση μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών) της τάξης των €255.000 ετησίως», σημείωσε, προσθέτοντας πως με την ολοκλήρωση της διάθεσης και των 17 οικοπέδων, τα έσοδα θα κυμαίνονται στο €1,5 εκατ. ετησίως. «Υψίστης σημασίας για την Υπηρεσία είναι πρωτίστως η επαναφορά της νομιμότητας στον χώρο από κάθε άποψη. Παράλληλα, στόχος μας είναι και η αύξηση των εσόδων του ταμείου του Κηδεμόνα, με στόχο τη διάθεσή τους σε άλλα στρατηγικά προγράμματα που εφαρμόζει η Υπηρεσία, που αφορούν κυρίως στις επιδιορθώσεις προσφυγικών κατοικιών. Είναι γνωστό ότι, πριν την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την ακτή Μακένζι κατά το έτος 2024, ο Κηδεμόνας απώλεσε πολλά εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάποιοι πλούτιζαν από τη διαχείριση ή την υπεκμίσθωση των κέντρων αναψυχής και των ανοιχτών χώρων στάθμευσης», υπογράμμισε η κ. Λακκοτρύπη.

€81.000 ετησίως από τον πρώτο πλειοδοτικό διαγωνισμό



Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση σε σχέση με τον πρώτο πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Υπηρεσία για ένα κενό οικόπεδο, που μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο παράνομα ως χώρος στάθμευσης. Πρόκειται για τον χώρο ανάμεσα στο εστιατόριο ΖΑΚΟΣ και ammos beach bar, στο οποίο ο επιτυχόντας προσφοροδότης, που είναι πρόσφυγας, αναμένεται να ανεγείρει υποστατικό.

Το αγοραίο ενοίκιο ορίστηκε στις €78.000 ετησίως και βασίστηκε σε εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου. Υπήρξε ωστόσο ψηλότερη προσφορά (€81.000 ετησίως) και σύντομα θα γίνει κατακύρωση. Σ’ ό,τι αφορά στα ενοίκια των υπολοίπων υποστατικών σε αυτό το στάδιο είναι πιο χαμηλά και υπάρχει πρόβλεψη ν’ αυξηθούν σε βάθος εξαετίας, ώστε ν’ αντικατοπτρίζουν το αγοραίο ενοίκιο της περιοχής.



Σημειώνεται πως ολόκληρη η περιοχή, που είναι τουρκοκυπριακή, έχει χαρακτηριστεί ως Ειδικής Διαχείρισης. Γι’ αυτόν τον λόγο επιτρέπεται και σε μη πρόσφυγες, υπό όρους, να λαμβάνουν μέρος στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα την πρώτη φορά που προκηρύσσεται διαγωνισμός μπορεί να υποβάλει προσφορά κάποιος που είναι πρόσφυγας. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον τότε γίνεται δεύτερη προκήρυξη και πάλι μόνο για πρόσφυγες. Εάν και τη δεύτερη φορά δεν ευοδώσει η διαδικασία, τότε στην τρίτη προκήρυξη μπορεί να υποβάλει προσφορά και μη πρόσφυγας.