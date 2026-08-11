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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο περιορισμός της πρόσβασης για οχήματα στην παραλία των σκύλων στην περιοχή Κασσιανές (Spyros Beach), που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά μήκος του συγκεκριμένου παραλιακού μετώπου, τοποθετήθηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας στηθαία ασφαλείας.

Όπως εξήγησε στον «Φ» ο έπαρχος Λάρνακας, Οδυσσέας Χατζηστεφάνου, από τη μονάδα αφαλάτωσης μέχρι τα όρια του αεροδρομίου είχαν τοποθετηθεί βράχια, ώστε να εμποδιστεί η πρόσβαση οχημάτων στην παραλία, που βρίσκεται σε περιοχή natura, λόγω της εγγύτητας με την αλυκή. «Κάποιοι σήκωσαν τους βράχους και μετά βάλαμε σιδερένια εμπόδια, τα οποία πάλι έβγαλαν. Στη συγκεκριμένη περιοχή εντοπίσαμε 13 τροχόσπιτα, στα οποία δόθηκαν ειδοποιήσεις. Γι’ αυτό τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας. Όμως υπάρχουν σημεία για να κατεβεί κάποιος πεζός στην παραλία», σημείωσε.

Οι αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες σκύλων, ωστόσο, που ζητούν επανεξέταση της απόφασης, προέρχονται και από το γεγονός πως δεν είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση σκυλιών με κινητικά προβλήματα, ατόμων με αναπηρία, αλλά και ηλικιωμένων. Κι αυτό επειδή πλέον η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μέσω στενού χωμάτινου μονοπατιού, που είναι γεμάτο με πέτρες. «Ας παραδειγματιστούν από την παραλία στην περιοχή Κάππαρη, στην οποία ο Δήμος Παραλιμνίου ξοδεύει τόσα λεφτά για να είναι προσβάσιμη. Μας έδωσαν αυτή την παραλία για να δροσίζονται τα σκυλάκια μας. Κατανοούμε πως πρέπει να προστατευθεί η παραλία, όμως, πλέον δεν είναι προσβάσιμη», ανέφερε στην εφημερίδα μας η Χριστίνα Αγαπίου, μία από τις εθελόντριες του χώρου. Ζήτησε, ακόμη, όπως τους παρασχεθεί συγκεκριμένος χώρος ώστε να επιτευχθεί περιορισμένη πρόσβαση σε οχήματα.

«Τώρα είναι πολύ δύσκολο και τίθενται και θέματα ασφάλειας, αφού εκεί υπάρχουν μοτοσικλέτες που κάνουν μοτοκρός. Επίσης, δεν υπάρχει πρόσβαση για τα σκυλιά και πεζούς με κινητικά προβλήματα. Έτυχε να έρθει κάποιος με κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να κατεβεί και έφυγε. Είναι, πλέον, δώρον άδωρον η παραλία», σημείωσε, προσθέτοντας πως πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους χρήστες της παραλίας, ώστε να βρεθεί λύση. «Εδώ και 4 χρόνια που πάω στην παραλία των ζώων ουδέποτε υπήρχαν τροχόσπιτα στον χώρο, στον οποίο τοποθέτησε, προς τιμή του ο Δήμος Λάρνακας, κρεβάτια και ομπρέλες. Πρέπει να είναι προσβάσιμα τα οχήματά μας επειδή είναι δύσκολο να κατεβαίνουμε στην παραλία. Αντιλαμβάνεστε στους 40 βαθμούς είναι επικίνδυνο να πάθουν θερμοπληξία οι σκύλοι που περπατούν πάνω στις πέτρες».

Ο «Φ» έθεσε τις αντιδράσεις στον έπαρχο Λάρνακας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμος Λάρνακας τον ενημέρωσε πως θα δημιουργήσει ξύλινη ράμπα στην παραλία των σκύλων, ώστε να διευκολυνθούν οι σκύλοι με κινητικά προβλήματα, αλλά και πρόσωπα με αναπηρίες.