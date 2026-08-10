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Αν και δεν έχει αναστραφεί πλήρως η εικόνα στις τουριστικές ροές, που είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής στη Λάρνακα δίνουν τονωτική ένεση στον Αύγουστο. Οι απώλειες παραμένουν, ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριο Πολυβίου, ενδέχεται να είναι μικρότερες από τον Ιούλιο. «Ο Ιούλιος έκλεισε με μια μείωση περίπου 15% σε σχέση με πέρσι. Ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό και ο Αύγουστος, όμως, φαίνεται καλύτερη η κατάσταση λόγω των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Δείχνει πως μπορεί να μην είναι τόσο άσχημος ο Αύγουστος. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληρότητες 75%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο ήταν 90%».

Τις τουριστικές αφίξεις ενίσχυσε η αύξηση των πτήσεων από το Ισραήλ, που είναι η νούμερο ένα αγορά της Λάρνακας, ενώ υπάρχει αυτόν τον μήνα και ανάκαμψη της αγγλικής αγοράς, σύμφωνα με τον κ. Πολυβίου. «Ακολουθούν οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Η Πολωνία εξελίσσεται σε μια πολύ καλή αγορά και για τη Λάρνακα, αλλά και γενικά για την Κύπρο, αφού μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχει αύξηση παγκύπρια. Στη Λάρνακα ξεκίνησε από τον Ιούλιο και το βλέπουμε και αυτόν τον μήνα μια αύξηση της ροής κι από την Ελλάδα, που ήταν κάτω τους προηγούμενους μήνες», σημείωσε. Διευκρίνισε, επίσης, πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για τους μήνες του φθινοπώρου.

Οι τουριστικοί φορείς της Λάρνακας βλέπουν πάντως με αισιοδοξία το 2027, λόγω των σημαντικότατων συμφωνιών που υπογράφηκαν με τη TUI UK και τη Jet2, που είναι οι δύο μεγαλύτεροι οργανωτές ταξιδίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο κ. Πολυβίου, είπε πως έγιναν μεγάλες προσπάθειες από τον ΠΑΣΥΞΕ και την ΕΤΑΠ Λάρνακας, ώστε οι δύο εταιρείες να συμπεριλάβουν τον προορισμό στο πρόγραμμά τους. «Υπέγραψαν από 12 συμβόλαια στη Λάρνακα και είναι πολύ σημαντικό διότι τα τελευταία χρόνια όποιες αφίξεις είχαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μεμονωμένες και όχι από οργανωμένο tour operator. Η αγγλική αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη Λάρνακα αυτή τη στιγμή. Όταν οι δύο μεγαλύτεροι οργανωτές ταξιδιών πωλούν τη Λάρνακα, σημαίνει πως του χρόνου θα έχουμε αρκετή ροή από το Ηνωμένο Βασίλειο, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα», υπέδειξε ο κ. Πολυβίου.

Πολύ σημαντικό γεγονός για την τουριστική Λάρνακα είναι και η ολοκλήρωση του κύριου οδικού δικτύου της γ΄ φάσης του δρόμου Δεκέλειας, κατά μήκος του οποίου βρίσκονται οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες, που δέχθηκαν πλήγμα λόγω των καθυστερήσεων.